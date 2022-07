Haaland manda un bel messaggio al Napoli, ma il destinatario è Ostigard: “Prendetevi cura di lui” L’attaccante del Manchester City conosce bene Ostigard, centrale appena acquistato dal Napoli. Haaland ha commentato un post del club di De Laurentiis e ha dato un consiglio al Napoli.

A cura di Alessio Morra

Il calciomercato del Napoli finora ha creato molte discussioni. I dirigenti partenopei stanno lavorando per rinforzare la squadra di Spalletti, che ha perso finora quattro titolari: Ospina, Mertens, Insigne e soprattutto Koulibaly. Il mercato è aperto a lungo, ma l'avvio del campionato si avvicina e tra i tifosi c'è scetticismo e un pizzico di delusione, acuito dal mancato arrivo di Dybala. Ma il Napoli negli anni è riuscito spesso a piazzare colpi a sorpresa che si sono poi rivelati ottimi.

A inizio settimana è stato annunciato l'acquisto di Leo Skiri Ostigard, centrale norvegese che ha disputato gli ultimi sei mesi dello scorso campionato con il Genoa. Sarà probabilmente un rincalzo, ma in attesa di un altro colpo potrebbe avere la maglia da titolare. L'acquisto è arrivato con tanto di foto di rito con il presidente De Laurentiis e ovviamente con annuncio sui social e a un post del Napoli ha risposto nientemeno che Haaland.

Leo Ostigard ha disputato 14 partite con il Genoa nella scorsa stagione, è stato prelevato dal Brighton.

Il centravanti in questo calciomercato si è spostato dal Borussia Dortmund al Manchester City, che lo ha pagato ‘solo' 45 milioni di euro. Haaland avrà modo di giocare (e di segnare tanto) con Guardiola, che finalmente ha un bomber vero e con lui darà l'assalto nuovamente alla Champions League.

Il bomber del City ha commentato il post con il quale il Napoli ha annunciato l’acquisto del difensore norvegese Leo Skiri Ostigard.

In attesa dell'esordio ufficiale che dovrebbe arrivare a fine mese, quando è in programma la Community Shield (la Supercoppa inglese, Manchester City contro Liverpool), Haaland sui social network ha mostrato tutto il suo affetto per l'amico Ostigard, compagno di nazionale del bomber. L'ex Borussia sapeva probabilmente che Ostigard sarebbe tornato in Italia e avrebbe giocato con una squadra che fa la Champions League e quando è giunto l'annuncio ufficiale, come decine di utenti, anche Haaland ha lasciato un messaggio, che più chiaro non si poteva: "Prendetevi cura di lui! Un ragazzo top".