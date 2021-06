I riflettori del mondo del calcio in questi giorni sono puntati su Europei e Copa America: al termine dei due tornei i calciatori impegnati potranno finalmente godersi le meritate vacanze dopo una stagione resa particolarmente stressante dal perenne rischio di contrarre il Covid e doversi fermare per andare in quarantena.

Ovviamente chi non si è qualificato o non è stato convocato in Nazionale si sta già rilassando alla grande in posti più o meno esotici: è il caso di Erving Haaland, bomber seriale del Borussia Dortmund e della Norvegia che ha concluso l'ultima stagione col bottino fantascientifico di 41 reti segnate in 41 partite giocate con la maglia giallonera.

Il ragazzone classe 2000 esploso al Salisburgo ha deciso di non allontanarsi troppo per le sue vacanze e si è diretto a Mykonos, isola dell'Egeo dove le feste sulle spiagge con musica a palla sono all'ordine del giorno e della notte. E proprio in uno di questi party c'è stato un incontro ad altissimo livello calcistico con Riyad Mahrez, pilastro del Manchester City di Guardiola. I due campioni non si sono risparmiati nel far baldoria, come abbondantemente documentato dalle storie caricate su Instagram dalla moglie di Ashley Ward, ex calciatore inglese a sua volta presente a Mykonos.

A 21 anni ancora da compiere, Haaland ha un futuro roseo ai suoi piedi, tutte le big d'Europa vorrebbero portarselo a casa: operazione difficile in questa sessione di mercato, vista la reiterata volontà del Dortmund di non cederlo, mentre l'anno prossimo il club della Ruhr nulla potrà fare per impedire all'assistito di Mino Raiola di volare verso più remunerativi lidi, essendoci una clausola rescissoria esercitabile nel 2022. E chissà che ad assicurarsi i gol a palate di Haaland non sia proprio il Manchester City, che ha appena salutato Aguero: il club dello sceicco Mansour dovrà vedersela con la concorrenza fortissima di Real Madrid e Chelsea, le altre due società che sono in prima fila per l'attaccante norvegese. Con queste premesse, è sempre un bel ballare…