A Euro 2020 potremo ammirare quasi tutti i migliori calciatori del vecchio continente ma, come accade per ogni rassegna europea o mondiale, anche stavolta è rimasto fuori più di un campione. Tra nazionali non qualificate, infortuni e scelte poco condivisibili da parte di qualche c.t., a guardare la competizione da casa saranno tanti calciatori che avrebbero meritato di farne parte. Abbiamo scelto una top 11 dei calciatori che sono rimasti fuori dagli Europei.

Top 11 esclusi Europei: 4-4-2 il modulo e Oblak in porta

Il modulo è un 4-4-2 molto offensivo e in porta la scelta è ricaduta su Jan Oblak, portiere sloveno dell'Atletico Madrid, titolare della nazionale dal 2015, anno in cui ha preso il posto di Samir Handanovic. Non ci sarà a Euro 2020 in quanto la Slovenia non parteciperà alla rassegna, essendosi classificata quarta nel proprio girone di qualificazione.

Difesa con Alexander-Arnold e Theo Hernandez sulle fasce

La difesa è formata da quattro campioni, che avrebbero meritato gli Europei e, in tre dei quattro casi, sarebbero stati protagonisti nel prossimo mese se non fossero andati incontro a infortuni. Il terzino destro è Trent Alexander-Arnold, difensore inglese del Liverpool, il quale ha accusato un problema muscolare nella recente amichevole contro l'Austria, talmente grave da costringerlo a saltare il torneo. La coppia centrale è formata da Sergio Ramos, capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola, non convocato a causa di una serie di infortuni che hanno spinto Luis Enrique a fare altre scelte, e Virgil van Dijk, difensore del Liverpool e capitano della nazionale olandese, il quale non ha recuperato in tempo dalla rottura del legamento crociato del ginocchio dello scorso ottobre. Completa il reparto Theo Hernandez, terzino sinistro francese del Milan mai convocato da Didier Deschamps, che gli preferisce il fratello Lucas.

A centrocampo Zaniolo e Milinkovic-Savic

A centrocampo, spazio sulla destra a Nicolò Zaniolo, stella della Roma a cui Roberto Mancini si è visto costretto a fare a meno, in seguito alla seconda rottura del legamento crociato del ginocchio in pochi mesi, che l'ha tenuto fuori per tutta la stagione. I due centrali di centrocampo sono Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio, non qualificatosi a Euro 2020 con la sua nazionale, e Saul Niguez, jolly spagnolo dell'Atletico Madrid, non preso in considerazione da Luis Enrique, che dal 2019 ha smesso di convocarlo in nazionale. A sinistra spazio a Marco Reus, asso offensivo del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca, rimasto fuori dalla rassegna per sua volontà, dopo aver concordato il suo forfait con il c.t. Joachim Low, per riposarsi dopo una stagione estenuante.

Coppia d'attacco formata da Haaland e Ibrahimovic

La coppia offensiva è di livello mondiale e avrebbe meritato senza ombra di dubbio il palcoscenico degli Europei. Erling Haaland, bomber del Borussia Dortmund, non ci sarà perché la sua Norvegia non ha centrato la qualificazione alla rassegna, mentre Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a saltarla per un infortunio accusato nel finale di stagione con la maglia del Milan, che gli è costato il ritorno in una manifestazione così importante con la sua Svezia, nazionale da cui si era ritirato cinque anni fa.

Gli altri esclusi: spiccano ter Stegen, Alli e van de Beek

Oltre a questi 11 campioni, sono molti altri i giocatori che avrebbero meritato di prendere parte a Euro 2020. Nella Germania spicca l'assenza di Marc-André ter Stegen, costretto a operarsi al ginocchio, e Jerome Boateng. La Francia, nazionale in cui regna l'abbondanza, ha avuto la possibilità di lasciare fuori calciatori del calibro di Dayot Upamecano, Jordan Veretout e Anthony Martial. Oltre a loro, Deschamps ha deciso di fare a meno di giovani talenti come Houssem Aouar ed Eduardo Camavinga. Gareth Southgate, c.t. della nazionale inglese, ha deciso di non portare a Euro 2020 Aaron Wan-Bissaka, Dele Alli e Mason Greenwood. A causa della rivoluzione voluta da Luis Enrique, sono rimasti fuori dalla nazionale spagnola anche Isco e Marco Asensio. Roberto Mancini ha scelto di fare a meno del suo omonimo, il difensore della Roma Gianluca Mancini, e di Moise Kean. Chiudono la lista tre infortunati di lusso del calibro di Donny van de Beek, Arek Milik e Dominik Szoboszlai.