Una settimana da urlo per Erling Brut Haaland che dopo aver segnato una magnifica doppietta contro il Siviglia negli ottavi di finale di Champions League consacrandosi ulteriormente come bomber di oggi e di domani ha segnato un gol meraviglioso nel derby della Ruhr tra Schalke e Borussia Dortmund.

La partita tra Schalke e Borussia è una delle più sentite di tutta la Bundesliga. Quest'anno entrambe le squadre stanno andando molto al di sotto delle aspettative. Lo Schalke è ultimo e si avvicina sempre più a una retrocessione che pareva impossibile, mentre il Dortmund sta cercando di recuperare e prova a raggiungere il quarto posto. Partita molto equilibrata, come ogni derby che si rispetti, poi al 42′ la sblocca Sancho.

Lo Schalke sente il colpo e il Borussia ne approfitta, azione splendida, in velocità, calcio spettacolo vero, cross di Sancho e girata al volo di Haaland che ripropone la famosa rovesciata di Parola, quelle che è sull'album delle figurine. Il portiere si tuffa ma nulla può, 2-0 partita blindata e ennesimo gol per questo ragazzo che sa fare gol con una facilità impressionante e riesce a segnare in tanti modi diversi.

(in aggiornamento)