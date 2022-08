Haaland cade in area come una piuma, i tifosi non lo perdonano: “È medaglia d’oro per quel tuffo” Erling Haaland è finito nel mirino dei tifosi del Barcellona per il contatto con Andreas Christensen che ha portato al rigore per il Manchester City.

A cura di Vito Lamorte

Due dei più grandi club di calcio europeo hanno preso parte ad una bella sfida al Camp Nou in una partita organizzata per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Più di 90.000 tifosi hanno assistito alla partita tra Barcellona e il Manchester City con l'ex portiere e vice allenatore del Barcellona Juan Carlos Unzue, a cui è stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa incurabile nel 2020. Tutti i fondi raccolti attraverso la vendita dei biglietti per la partita andranno ad aiutare la ricerca sulla SLA.

La squadra di Pep Guardiola si è portata in vantaggio con Julian Alvarez, che ha sfruttato un erroraccio del portiere del Barça; ma la coppia del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang e Frenkie De Jong ha ribaltato il risultato prima che Cole Palmer pareggiasse a 20 minuti dalla fine. Memphis Depay ha riportato avanti i catalani e nei minuti finali è arrivato il pareggio di Mahrez su rigore.

L'assegnazione del penalty ha scatenato molte polemiche e tanta ironia sui social perché Erling Haaland è caduto a terra in seguito di un contatto minimo con Andreas Christensen e la teatralità del gesto ha destato parecchio stupore.

Sui social media si sono affrettati a commentare la caduta di Haaland durante l'amichevole di mercoledì sera al Camp Nou e i commenti sono stati i più disparati: dal "se fosse accaduto in una partita ufficiale sarei furibondo" al più classico"Haaland avrebbe dovuto vincere una medaglia d'oro per quel tuffo" fino a "quel rigore mi ha ucciso. Haaland si è tuffato poi ha riso del difensore".

Il comportamento di Haaland è stato etichettato da un altro come "svergognato" e ha infastidito in particolare i tifosi del Barcellona, che i fedeli di casa si erano alzati per applaudire l'attaccante norvegese mentre si stava riscaldando prima del suo ingresso in campo.