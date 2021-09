Gyasi non dimentica: l’omaggio a Cristiano Ronaldo dopo il gol alla Juventus Emmanuel Gyasi dopo aver segnato il gol dell’1-1 contro lo Spezia si è reso protagonista di un’esultanza speciale. L’attaccante ha celebrato la rete alla Juventus in stile Cristiano Ronaldo, dimostrando di non aver dimenticato quanto accaduto nella scorsa stagione, quando il portoghese lo incoraggiò con un bel gesto.

A cura di Marco Beltrami

Emmanuel Gyasi protagonista in Spezia-Juventus. L'attaccante nel primo tempo della supersfida del Picco ha risposto a Kean trovando il gol dell'1-1. Una gioia incontenibile per il classe 1994 che ha sfoderato poi un'esultanza speciale, in stile Cristiano Ronaldo. Uno sfottò ai bianconeri? No, un omaggio al portoghese che nella scorsa stagione lo ha caricato e incoraggiato con un discorso motivazionale.

Ancora una volta la Juve si è fatta raggiungere. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Kean al Picco, la squadra di Allegri ha incassato la rete del pareggio da parte di Gyasi. Quest'ultimo ha pescato il jolly e beffato Szczesny con una conclusione da lontano, resa ancor più velenosa dalla deviazione di un avversario. 1-1 e palla al centro, prima però la gioia per una rete prestigiosa ad una delle big del calcio italiano, per il ghanese che si è portato nei pressi della bandierina del corner e ha esultato con il classico "siuuu" di Cristiano Ronaldo, saltando e portando entrambe le braccia quasi dietro la schiena.

