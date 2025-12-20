Calcio
Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana ma c’è il Napoli: la scelta ricade su Colombo

L’arbitro Marco Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia ma c’è il Napoli e così sarà Andrea Colombo a dirigere l’atto conclusivo della Final Four. Un caso unico che fa discutere.
A cura di Vito Lamorte
Marco Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ma c'è il Napoli nell'atto conclusivo del torneo e così al suo posto ci sarà Andrea Colombo. Una situazione che sta diventando sempre più ‘stucchevole' e che sta facendo discutere da diverso tempo.

La scelta di Guida, motivata dal desiderio di conciliare lavoro e famiglia, ha sollevato discussioni perché, pur evitando le partite degli azzurri, continuerà a dirigere quelle delle squadre in lotta con il Napoli per lo Scudetto. In passato, la sua presenza come VAR in Inter-Lazio aveva già scatenato polemiche sul rigore decisivo assegnato ai capitolini.

Questa situazione evidenzia un caso unico di ricusazione palese di una squadra da parte di un arbitro, che alimenta il chiacchiericcio e le speculazioni in merito alla gestione arbitrale nelle partite chiave della volata Scudetto.

Con la stagione che si prospetta come una volata incerta a quattro o cinque squadre per i primissimi posti, ogni decisione arbitrale assume un peso enorme e se si potessero evitare questo tipo di congetture sarebbe più semplice per tutti.

Sarà Colombo a dirigere la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna

La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, in programma lunedì sera in Arabia Saudita, sarà diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti designati saranno Berti e Vecchi, con La Penna come quarto ufficiale. Al Var ci sarà Di Bello, mentre Pezzuto ricoprirà il ruolo di aVAR.

La scelta del direttore di gara ha chiuso un capitolo controverso legato a Marco Guida, arbitro di Pompei, inizialmente designato per la finale ma che ha rinunciato a dirigere le partite del Napoli, motivando la decisione con esigenze personali legate alla famiglia

