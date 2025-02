video suggerito

Guendouzi esulta in faccia a Di Lorenzo dopo il pari della Lazio: il capitano del Napoli lo ignora Guendouzi esulta in faccia a Di Lorenzo dopo il pareggio della Lazio contro il Napoli nel finale della sfida dell'Olimpico. Il capitano azzurro reagisce in modo esemplare ignorando il francese.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio ha condannato il Napoli al terzo pareggio consecutivo in campionato dopo quelli contro Roma e Udinese. Gli azzurri avevano in pugno la partita all'Olimpico ma sul punteggio di 1-2 i biancocelesti, rimasti senza Castellanos infortunato, sono riusciti a trovare il gol del pareggio grazie a Boulaye Dia. L'attaccante senegalese con un sinistro preciso a giro è riuscito a infilare la palla alle spalle di Meret. Un gol che ha fatto esplodere la Curva Nord e la panchina di Baroni regalando alla Lazio un punto importante per la classifica col Napoli che si porta momentaneamente a +2 sull'Inter in attesa della sfida dei nerazzurri contro la Juventus di questa sera.

Il gol di Dia però è stato caratterizzato da un episodio che non è sfuggito all'occhio attento di tifosi e addetti ai lavori. L'ex attaccante della Salernitana aveva appena messo la palla in rete e proprio in quel preciso istante Guendouzi ne approfitta per avvicinarsi a Di Lorenzo appostato lì vicino. Il centrocampista francese si mette faccia a faccia con il capitano del Napoli ed esulta in modo provocatorio contro il difensore azzurro. Screzi durante la partita? Resa dei conti? Ciò che ha portato Guendouzi ad esultare in questo modo non lo sapremo mai ma sta di fatto che la reazione di Di Lorenzo è stata a dir poco esemplare. Il capitano azzurro ha ignorato Guendouzi.

L'urlo dei francese contro Di Lorenzo sembra avere il solo obiettivo di far innervosire il difensore della squadra di Conte. Il capitano azzurro però resta impassibile. Sente il suo grido, capisce che gli sta esultando in faccia ma fa finta di non vederlo, come se non ci fosse. Ignora completamente il centrocampista della Lazio evitando di cadere nella sua trappola di farlo innervosire. Di Lorenzo guarda altrove evitando di incrociare lo sguardo con l'ex Marsiglia. Un atteggiamento professionale da parte del giocatore nei confronti di un Guendouzi non nuovo a questo tipo di dinamiche.

Il precedente di Guendouzi con Dybala nel derby di Roma

Nell'ultimo derby di Roma è diventato virale il video degli screzi tra Guendouzi e Dybala. Il centrocampista francese e l'attaccante argentino sono stati protagonisti di un secondo tempo di tensione fatto di spintoni, provocazioni, parole a distanza. Un nervosismo generale che evidentemente si stava andando a creare anche nel finale della partita di ieri tra Lazio e Napoli ma fortunatamente per lo spettacolo della partita Di Lorenzo non ha abboccato comportandosi da vero capitano.