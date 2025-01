video suggerito

Gudmundsson si infortuna nel riscaldamento di Fiorentina-Napoli, Palladino: “Doveva entrare” Il calciatore islandese si è infortunato durante il riscaldamento e non è potuto entrare in campo in Fiorentina-Napoli. Gudmundsson facendo uno scatto ha riportato un problema alla caviglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fin qui la stagione di Albert Gudmundsson è stata molto deludente. Ha giocato appena 8 partite di campionato con la Fiorentina, con il Napoli è partito dalla panchina. L'islandese nei piani di Palladino avrebbe dovuto entrare nella ripresa ma mentre stava effettuando il riscaldamento si è infortunato alla caviglia. Davvero qualcosa di incredibile.

Gudmundsson fuori dai titolari in Fiorentina-Napoli

Nella scorsa stagione era stato uno dei migliori giocatori di tutta la Serie A. Quest'anno non si è ripetuto, soprattutto a causa di problemi fisici. Palladino contro il Napoli ha schierato una Fiorentina leggermente diversa e ha lasciato fuori l'islandese. Il risultato del campo è stato durissimo, 3-0 per il Napoli che si porta così per una settimana al comando, solitario. Quando i partenopei hanno raddoppiato il tecnico viola ha deciso di effettuare una serie di cambi e aveva pensato pure a Gudmundsson, che però non è entrato a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nel riscaldamento.

Poi Palladino vuole farlo entrare, ma l'islandese si infortuna nel riscaldamento

Chiaramente con la partita quasi compromessa Palladino voleva mandare in campo Gudmundsson che invece si è infortunato durante il riscaldamento. L'ex del Genoa ha riportato un problema alla caviglia mentre effettuava uno scatto. La notizia è stata data dallo stesso allenatore della Fiorentina, che in conferenza stampa ha spiegato perché l'attaccante è rimasto in panchina per 90 minuti: "Ha fatto uno scatto prima di entrare e ha avuto questo problema, era già successo al Genoa. Non c'entra niente col precedente infortunio".