Guasto al bus dei tifosi della Paganese, il Matera li aiuta a tornare a casa: accoglienza e sportività Il pullman dei tifosi della Paganese si rompre, il Matera aiuta gli avversari a tornare a casa: un bel gesto di accoglienza e sportività da parte del club lucano.

Foto di Matera e Paganese prima del fischio d'inizio.

Una bella storia di sport e solidarietà arriva dal calcio dilettantistico. Dopo la partita valida per il campionato di Serie D tra Matera FC e Paganese​​​​​, i tifosi ospiti dovevano fare ritorno a Pagani con l'autobus che era stato organizzato per la trasferta ma un guasto aveva disatteso i piani della compagnia campana giunta in terra lucana.

Poco prima di partire un problema meccanico ha fermato il bus con cui i fan della squadra biancoblù erano arrivati nella città dei Sassi. A quel punto è intervenuta la società di casa e il patron Petraglia che, vista la situazione, hanno messo immediatamente a disposizione dei veicoli per permettere il ritorno a casa dei supporter della squadra avversaria. Un gesto di grande sportiva, accoglienza e solidarietà che è stato documentato sui profili social della Paganese Calcio.

Tutta la Paganese Calcio 1926 vuole ringraziare la società dell'FC Matera per la squisita accoglienza. Un ringraziamento particolare al Presidente Antonio Petraglia per aver messo a disposizione degli automezzi per permettere ai nostri tifosi di fare ritorno a casa, visto il problema meccanico avuto dal pullman che li avrebbe dovuti portare allo stadio prima della gara.

Poco dopo è arrivata la risposta del club lucano, condividendo il post della Paganese: "Per noi lo sport, il calcio è sempre un momento di crescita e condivisione e se si può si tende una mano".

Per la mera cronaca sportiva, la partita è stata vinta dal Matera per 1-0 grazie alla rete di Mokulu: i lucani si portano al quinto posto con questa vittoria mentre i campani restano al settimo gradino della graduatoria.