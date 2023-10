Guardiola stregato dal 18enne del City, non può crederci: “Tra i migliori che abbia mai allenato” Rico Lewis ha letteralmente stregato Pep Guardiola che l’ha schierato titolare nel Manchester City contro il Lipsia in Champions. Il 18enne del club inglese ha risposto con un assist e una prestazione che ha completamente lasciato senza parole il suo allenatore.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rico Lewis è così forte da aver costretto Joao Cancelo a lasciare il Manchester City di Pep Guardiola per consegnargli in mano il ruolo di terzino destro. A soli 18 anni nella gara di Champions giocata ieri dai Citizens contro il Lipsia in Germania, ha mostrato all'Europa del calcio di così è capace. Il tecnico catalano l'ha schierato titolare dando seguito alle considerazione fatte pochi mesi prima su di lui: “È un giocatore così intelligente che capisce le cose in campo prima che succedano e rende migliori i compagni”. Si chiama Rico Lewis, ha 18 anni e promette di essere la nuova arma segreta del Manchester City.

Cresciuto proprio nel settore giovanile del club inglese, conta già 17 presenze in Premier League tra questa e la passata stagione e ben 4 presenze Champions condite da un gol l'anno scorso contro il Siviglia nell'ultimo turno della fase a gironi e un assist proprio ieri contro il Lipsia. In Germania, il classe 2004 ha giocato nel centrocampo completato da Rodri e Foden alle spalle del tridente composto da Grealish, Haaland e Bernardo Silva. Una gara sontuosa la sua, che conferma la volontà di Guardiola di volerlo ora come parte integrante del nuovo centrocampo del City. A fine partita era senza parole il tecnico spagnolo: "È di gran lunga uno dei migliori che abbia mai allenato"

Rico Lewis ha impressionato nella vittoria del Manchester City sul Lipsia 3-1 in Champions League. Il diciottenne è diventato il giocatore più giovane del City a siglare un assist nella competizione.Lewis, che la scorsa stagione ha fatto il suo debutto in prima squadra come terzino destro, ha contribuito al primo gol di Foden e si è dimostrato la principale forza trainante del City. "È un ragazzo umile, non parla molto – ha spiegato ancora Guardiola – Non ha giocato molto in questa stagione ma giocherà molto".

In conferenza stampa è senza parole, riesce solo ad esaltarlo: "Che giocatore! Che giocatore! – spiega – È una fortuna trovare un giocatore come lui che gioca in questo modo e sa dove deve muoversi come centrocampista difensivo, muovendosi negli spazi, è uno dei migliori che abbia mai allenato finora". Guardiola al termine della partita ha aggiunto ancora: "Ho lavorato con tanti grandi giocatori al Barcellona, ​​al Bayern Monaco e al City, ma mai ho trovato qualcuno come lui, che non ha paura, e difende davvero bene".

Rico Lewis in azione contro il Lipsia in Champions.

Alle parole di Guardiola si sono aggiunte anche quelle di Phil Foden che è rimasto letteralmente colpito: "Penso che sia stato bravissimo oggi a centrocampo – ha spiegato – Rico ha il coraggio di giocare ad un'età così giovane ed è bello avere un giocatore del settore giovanile del Manchester City in campo con me oggi, quindi sono felice per lui". Nel prossimo match di Premier League contro l'Arsenal ora Rico Lewis si candida seriamente per una maglia da titolare in una delle partite più attese del weekend.