Guardiola spiega perché Haaland non è titolare in Real Madrid-City: "Me lo ha chiesto lui" Guardiola aveva mantenuto il segreto sulle condizioni di Haaland e la formazione contro il Real spiazza tutti: l'allenatore ha spiegato perché il norvegese non giocherà.

A cura di Ada Cotugno

La sorpresa più grande alla lettura delle formazioni è stata l'assenza di Erling Haaland. Al Bernabeu il Manchester City cercherà la vendetta contro il Real Madrid nel playoff della Champions League che sembra una finale, ma dovrà affrontare questa missione senza il suo grande centravanti: il norvegese è volato in Spagna assieme al resto della squadra ma non è stato schierato come titolare da Pep Guardiola per l'occasione e siederà soltanto in panchina.

Sembra pura eresia, perché l'allenatore rinuncia a uno dei migliori giocatori di tutta la squadra nella partita più delicata della stagione, ma la sua esclusione ha un motivo ben preciso. È stato il tecnico a spiegare le motivazioni di questa scelta che sicuramente non è dettata da esigenze tecniche e non è punitiva: Haaland non si è ripreso da un infortunio al ginocchio che si porta dietro da qualche giorno, nonostante si sia allenato dando segnali positivi.

Haaland escluso dai titolari per infortunio

La sfortuna ha perseguitato parecchio il Manchester City in questa stagione, soprattutto per quanto riguarda i problemi fisici dei suoi giocatori. Haaland è l'ultimo della lista e sfortunatamente non ha recuperato in tempo per poter giocare tutta la partita. Guardiola ha spiegato perché non lo ha scelto come titolare, sorprendendo tutti: "Si è allenato un po' ieri, ma ha parlato stamattina e ha detto che non si sente bene, quindi ne scegliamo un altro". L'alternativa è chiaramente il nuovo arrivato Omar Marmoush che in campionato contro il Newcastle ha segnato una splendida tripletta.

L'allenatore quindi ha ammesso che il norvegese è fuori dai giochi a causa di un problema al ginocchio destro che si è ripresentato. Fino a poche ore prima della partita era riuscito a mantenere grande riservatezza su questa informazione, sperando forse in un recupero lampo: nell'allenamento di ieri però l'attaccante ha capito di non poter giocare tutta la partita e probabilmente gli verranno concessi soltanto pochi minuti alla fine.