Guardiola si autocensura dopo il sorteggio di Champions: "Mi fai ancora questa domanda stupida?" Pep Guardiola ha risposto in modo piccato a chi gli chiedeva del calendario dei playoff tra il Real Madrid e il Manchester City.

A cura di Marco Beltrami

Pep Guardiola ha preferito auto-censurarsi dopo il sorteggio dei playoff di Champions League che ha abbinato il suo Manchester City al Real Madrid. Il motivo della sua rabbia, non è tanto il valore della prossima avversaria (l'alternativa d'altronde era il Bayern) ma il calendario complicato per la sua squadra. Dito puntato contro la Premier League e contro la presunta scarsa tutela nei confronti delle squadre impegnate anche a rappresentare l'Inghilterra in Europa.

Nella conferenza stampa post-sorteggio di Champions a Guardiola è stata fatta una domanda diretta, ovvero se i campioni in carica della Premier meritassero più sostegno da parte delle autorità nazionali in merito al calendario. L'allenatore catalano del Manchester City si è innervosito con il giornalista: "Mi fai questa domanda stupida dopo tutti questi anni? Dai non chiedermi di dire qualcosa di maleducato". Messaggio recepito forte e chiaro, con la posizione del mister apparsa subito chiara.

Proseguendo poi nel suo intervento ha chiarito: "È sempre stato così per molti anni. Ricordo che Alex Ferguson, José Mourinho e Arsène Wenger si lamentavano allo stesso modo. Meglio concentrarsi sulle partite". Di certo questa situazione conferma un certo nervosismo da parte di Guardiola in una stagione inaspettatamente complicata per il suo Manchester City che è riuscito a qualificarsi alla fase successiva della Champions grazie all'ultima partita vinta contro il Brugge.

I campioni d'Inghilterra vivranno un periodo di fuoco che inizierà il 2 febbraio in casa dell’Arsenal. Dopo la parentesi in FA Cup contro il Leyton, ecco l’andata dei playoff di Champions contro il Real Madrid l’11 febbraio. 4 giorni dopo all’Etihad arriverà il Newcastle, con il ritorno con le merengues in programma il 18 febbraio. Poi ecco il 23 e il 26 le supersfide contro Liverpool e Tottenham.