Guardiola è il peggior allenatore nella storia della Premier per una statistica: colpa di Haaland Pep Guardiola è probabilmente il miglior allenatore in attività, ma c’è qualcosa che lo rende il peggiore nella storia della Premier League.

A cura di Paolo Fiorenza

Secondo molti, Pep Guardiola è il miglior allenatore di calcio in attività, e non soltanto per il fresco Triplete portato a casa col Manchester City nella scorsa stagione. Il mostruoso palmarès del 52enne catalano (11 campionati nazionali e 3 Champions League vinte tra le altre cose) non dice nulla della qualità del gioco espresso dalle sue squadre e della continua voglia dell'ex Barcellona e Bayern di migliorare se stesso e i suoi calciatori.

Pep Guardiola è all’ottava stagione sulla panchina del Manchester City

Eppure c'è una statistica in cui Guardiola è il peggiore di tutti. Si tratta di un dato riguardante la Premier League e che lo chiama in causa come corresponsabile con qualcuno scelto da lui: ovvero chi tira i calci di rigori concessi al City in campionato. Il catalano è infatti – numeri alla mano – il peggior allenatore della storia della Premier per quanto riguarda la percentuale di trasformazione dei rigori da parte della sua squadra.

Da quando Pep siede sulla panchina del City, gli Sky Blues hanno realizzato soltanto il 71% dei penalty loro concessi, 44 su 62. Alle spalle della squadra di Guardiola c'è il Liverpool di Gerard Houllier col 72%, un distacco minimo che è dovuto all'errore dal dischetto di Erling Haaland lo scorso 27 agosto contro lo Sheffield United.

La disperazione di Haaland per l’errore contro lo Sheffield United

Il bomber norvegese ha poi messo le cose a posto contro il Fulham, realizzando tre reti di cui una dal dischetto, ma se la sua tripletta è bastata per non fargli perdere le buone abitudini di trivellare le reti avversarie (è già a 6 gol segnati in 6 partite stagionali), non ha salvato il suo allenatore dallo sgradito primato storico.

La statistica in questione – citata dal Sun – potrebbe indurre le squadre avversarie di un City che appare ingiocabile anche in questo avvio di stagione (primo posto solitario a punteggio pieno in Premier dopo quattro partite) a provare una tattica alternativa: concedere qualche rigore a Haaland e compagni, sperando che lo sbaglino…