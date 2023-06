Guardiola crolla in ginocchio durante la finale di FA Cup: non ha retto a quello che ha visto Pep Guardiola si è accasciato sulle ginocchia durante la finale di FA Cup vinta dal Manchester City sullo United: una reazione che dimostra il fuoco che ha dentro quando allena.

A cura di Paolo Fiorenza

Col successo in finale di FA Cup sui cugini dello United, il Manchester City ha completato due terzi di ‘Treble', dopo aver vinto anche la Premier League in rimonta sull'Arsenal: per fare la storia adesso a Gundogan e compagni manca solo l'agognata Champions, che si giocheranno con l'Inter il prossimo 10 giugno nella finale di Istanbul. Quest'ultimo traguardo è particolarmente sentito da Pep Guardiola, che da quando ha lasciato il Barcellona non è mai più riuscito a vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Intanto il 52enne tecnico catalano si gode la sua seconda FA Cup messa in bacheca, un'emozione comunque grande al punto da farlo scoppiare in lacrime al termine del match di Wembley. "Contro lo United è stato speciale per la nostra città, per i nostri tifosi. Abbiamo giocato davvero bene. Davvero, davvero bene. Sono così contento – ha detto a fine partita – Ora è la prima volta che possiamo parlare del Treble".

Un Guardiola finalmente scioltosi dopo la tensione della partita: la sua ossessione per il perfezionismo è cosa nota, come ben sanno i suoi giocatori, spesso rimproverati a muso duro anche quando il punteggio arride ai Citizens. Anche durante la finale di FA Cup c'è stato un momento diventato virale, con una reazione di Pep decisamente sopra le righe, che addirittura ha portato il catalano a crollare in ginocchio a bordo campo.

È accaduto quasi a metà del secondo tempo, sul punteggio di 2-1 per il City, quando Rodri si è involato box to box tagliando il campo in due, salvo essere rimontato sulla trequarti avversaria da Rashford, che gli ha strappato il pallone e ha innescato un contropiede pericolosissimo dello United. In quel momento, sullo sfondo si è visto Guardiola accasciarsi sulle ginocchia, tra il disperato e l'avvilito. Fortunatamente per il suo stato mentale, ma anche per l'incolumità di Rodri, ci ha pensato Stones a rimettere le cose a posto, fermando a sua volta Rashford. Altrimenti non sarebbe Pep, del resto…