Guardalinee collassa per il caldo durante Perù-Canada di Copa America: portato via in barella Momenti di grande paura durante il primo tempo di Perù-Canada di Copa America: uno dei due guardalinee è collassato per un colpo di calore, rendendo necessario l'utilizzo della barella per portarlo via e la conseguente sostituzione per il prosieguo della partita.

A cura di Paolo Fiorenza

Momenti di grande paura durante il primo tempo di Perù-Canada di Copa America: uno dei due guardalinee è collassato per un colpo di calore, rendendo necessario l'utilizzo della barella per portarlo via e la conseguente sostituzione per il prosieguo della partita. Il match è stato poi vinto dal Canada per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Jonathan David ad un quarto d'ora dalla fine.

L'incidente all'assistente di linea si è verificato nel recupero del primo tempo: il guatemalteco Humberto Panjoj si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco e il portiere canadese Maxime Crepeau ha chiesto urgentemente l'intervento dei paramedici per soccorrerlo. L'uomo è rimasto cosciente ed è stato poi messo sulla barella, in un clima di comprensibile apprensione di giocatori e tifosi presenti al Children's Mercy Park, stadio dove gioca lo Sporting Kansas City della Major League Soccer.

Portato fuori tra gli applausi e non rientrato in campo per il secondo tempo, Panjoj è stato vittima di un colpo di calore, viste le condizioni difficili in cui si stava giocando il match, con temperature percepite superiori ai 35 gradi a causa dell'umidità altissima. Non una novità in questa Copa America che si sta giocando negli Stati Uniti: all'inizio di questa settimana, il difensore dell'Uruguay Ronald Aurajo ha rivelato di essere stato sostituito nella vittoria per 3-1 della Celeste contro Panama a causa degli effetti del caldo e della disidratazione.

Il 25enne ha potuto giocare solo i primi 45 minuti della prima partita che si è giocata Miami, in Florida: "La verità è che ho ancora un po' di vertigini adesso – ha poi raccontato il giocatore del Barcellona nel postpartita – Quando sono arrivato nello spogliatoio la mia pressione è scesa. Il medico ha detto che era un po' di disidratazione e non potevo continuare nel secondo tempo".

I due match di Copa giocati stanotte hanno visto – oltre alla vittoria per 1-0 del Canada sul Perù di Lapadula ridotto in 10 uomini per quasi tutto il secondo tempo – anche il successo per 1-0 dell'Argentina sul Cile, grazie alla seconda rete in due partite di Lautaro Martinez.