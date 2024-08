Guai per Fermin Lopez, guarda il Barcellona su un sito pirata: rischia due giornate di squalifica

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La Liga è appena cominciata ma Fermin Lopez potrebbe andare incontro alla prima sanzione della stagione senza neanche essere sceso in campo. Lo spagnolo si sta godendo le vacanze dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma un dettaglio lo ha messo nei guai: ha seguito la prima partita del Barcellona attraverso un sito pirata e ha pubblicato gli screen sul suo profilo Instagram.

La storia incriminata è stata subito cancellata, forse per i messaggi dei tifosi che si sono accorti subito dell'atto illegale commesso dal giocatore. Ovviamente tutto è arrivato agli occhi del club catalano che adesso potrebbe sanzionarlo con due giornate di squalifica.

Fermin Lopez sorpreso a utilizzare un sito pirata

Una leggerezza che condizionerà di sicuro l'inizio della stagione con il Barcellona. Fermin Lopez si trovata in Grecia per una breve vacanza dopo le Olimpiadi quando il Barça è sceso in campo con il Valencia per fare il suo esordio in Liga: lo spagnolo non voleva perdersi il momento e, trovandosi in vacanza, ha deciso di utilizzare un sito pirata per guardare la partita e sostenere i suoi compagni. Come se non bastasse poi ha postato una storia su Instagram con uno screen del suo schermo, per mostrare a tutti che anche a distanza era pronto a seguire la sua squadra.

Agli sguardi più attenti però non è sfuggita la verità, ossia che Fermin Lopez stava utilizzando un sito illegale per guardare la gara. Il giocatore ha eliminato immediatamente la storia, sfortunatamente non abbastanza in fretta: in tanti avevano già fatto e diffuso gli screen che sono subito diventati virali sui social. Lo spagnolo non ha commentato la vicenda, neanche al ritorno al Barcellona, che però potrebbe accoglierlo con due giornate di squalifica per il comportamento inappropriato che ha avuto.