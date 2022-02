Guai anche per il fratello di Zouma, decisione drastica: ha ripreso lui i maltrattamenti sui gatti Il caso Zouma si allarga, anche il fratello Yoan finisce nei guai. Sarebbe stato lui a riprendere i maltrattamenti dei gatti a casa del difensore del West Ham. Decisione drastica per il giocatore che milita nella quinta divisione inglese.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il caso di Kurt Zouma continua a far discutere. Il difensore del West Ham era stato immortalato qualche giorno fa in un video in cui prendeva a calci e schiaffi i suoi gatti. Il giocatore è finito in un mare di guai: lasciato dai suoi sponsor e soprattutto sospeso dalla nazionale della Francia. "Quando un giocatore sbaglia, non lo si convoca per un po' di tempo. Non cambierò il mio modo di agire – ha ammesso Deschamps a tal proposito – Le immagini sono scioccanti e insopportabili".

I gatti sono stati presi in custodia dall'associazione RSPCA mentre le indagini vanno avanti. Zouma ha già ricevuto una multa da 300.000 euro da parte del club inglese e rischia anche il carcere secondo quanto previsto dalla legge francese in tema di maltrattamenti sugli animali. In questo caos generale, anche i tifosi del West Ham si sono schierati contro il difensore che è stato fischiato dai propri sostenitori in occasione dell'ultima gara di campionato contro il Watford.

Il mondo sta lentamente crollando addosso al giocatore che però non è l'unico coinvolto in questa vicenda. Anche suo fratello Yoan Zouma, che milita nel Dagenham & Redbridge FC, in National League, nella quinta divisione del calcio inglese, è stato coinvolto. Sarebbe stato proprio lui a filmare quel video anche se poi la diffusione sarebbe stata opera del cugino. In ogni caso il suo coinvolgimento ha indispettito anche il suo club d'appartenenza che attraverso un comunicato ha preso una decisione drastica, netta per certi versi e anche necessaria, sospendendo il giocatore da qualsiasi tipo di competizione. "Il Dagenham & Redbridge FC ribadisce ancora una volta che condanna qualsiasi forma di crudeltà verso gli animali e comprende appieno la reazione di molti dei suoi sostenitori.

Il Club ha quindi deciso che fino a quando la RSPCA non avrà completato le sue indagini, Yoan non giocherà per Dagenham & Redbridge in nessuna competizione. Ogni ulteriore azione ritenuta necessaria sarà intrapresa al termine dell'istruttoria RSPCA". Una decisione che non fa una piega e che fa capire ulteriormente la dimensione di quanto accaduto. Nonostante l'appoggio di alcuni giocatori, Zouma è stato comunque condannato da tutti coloro i quali hanno visto quelle terribili immagini. I gatti scaraventati da una parte all'altra della casa con calci e schiaffi come se fossero dei palloni. Le risate in sottofondo poi, non hanno aiutato Zouma e tutti coloro i quali erano presenti nella sua casa in quel momento. Così come per Yoan, ovviamente anche il West Ham sta seguendo con attenzione la vicenda in modo da capire quale decisione definitiva prendere per Kurt.