Alessandro Florenzi e Marco Verratti non faranno parte della Nazionale che mercoledì sera (ore 20.45) affronterà la Lituania a Vilnius nella terza partita del girone di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. I due calciatori del Paris Saint-Germain lasciano il ritiro degli Azzurri e fanno rientro in Francia a causa di degli infortuni riportati nell'ultima sfida disputata a Sofia: il centrocampista lamenta un trauma contusivo alla coscia sinistra, come confermato dai test diagnostici a cui è stato sottoposto in giornata; l'ex difensore della Roma, invece, è bloccato da un affaticamento muscolare e, a scopo precauzionale, è stato escluso dalla lista dei convocati.

Grifo bloccato dalle leggi sulla pandemia: torna in Germania

C'è un altro calciatore che non potrà prendere parte alla trasferta, si tratta di Vincenzo Grifo del Friburgo. La sua, però, è una situazione diversa: le misure restrittive previste dalla Germania per arginare la pandemia di Covid-19 gli impediscono di volare nei Paesi Baltici a causa delle limitazioni attualmente vigenti per coloro che provengono da quella nazione. Ecco perché anche lui farà rientro al club di appartenenza.

L'emergenza sanitaria scoppiata per la diffusione dei contagi da coronavirus ha rivoluzionato anche l'organizzazione del calcio internazionale. In previsione dell'Europeo, Mancini s'è detto favorevole all'allargamento delle rose. "Potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori".

Italia a punteggio pieno nel girone di qualificazione a Qatar 2022

L'Italia è prima con 6 punti (vittorie per 2-0 contro Irlanda del Nord e Bulgaria) e proverà a fare filotto di successi contro una delle formazioni più modeste del gruppo. Impegno ampiamente alla portata della squadra di Roberto Mancini che, ancora una volta, ricorrerà al turnover. Importante sarà anche segnare un buon numero di gol, considerati il valore e il peso della differenza reti ai fini della eventuale classifica avulsa. "Per me è conta di più battere la Svizzera", le parole del commissario tecnico che ha dribblato così le critiche relative alla difficoltà da parte della Nazionale di finalizzare il gioco prodotto e le occasioni da rete create.