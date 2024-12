Grealish non ne può più, con un gesto reagisce ai tifosi dell’Aston Villa: Guardiola fa proseliti

video suggerito

Ha resistito finché ha potuto Jack Grealish, poi si è tolto il proverbiale sassolino dalla scarpa. Il match tra il Manchester City e l'Aston Villa sua ex squadra si è rivelato molto amaro per il nazionale inglese che oltre ad uscire sconfitto è stato beccato a più riprese dai tifosi di casa. Proprio per questo motivo Grealish si è lasciato andare ad un gesto di risposta prima di lasciare il campo.

I tifosi dell'Aston Villa contro Grealish

Il popolo Villans ha dimenticato la lunga parentesi di Jack con la propria maglia, dal 2014 al 2021. Durante tutto il confronto, che ha visto poi i campioni d'Inghilterra finire ko ancora una volta in questa disastrosa prima parte di stagione, Grealish è stato subissato dai "buu" di quelli che in tempo erano i suoi tifosi. Non gli hanno mai perdonato l'addio.

A complicare poi ulteriormente la sua giornata, è arrivato anche il battibecco con il portiere e idolo di casa DiBu Martinez, con Haaland a fare da paciere. Molto nervoso il duttile centrocampista offensivo inglese che ha protestato molto anche con l'arbitro, come nel finale del primo tempo per un recuperato non considerato all'altezza.

Grealish fa il gesto del tre, come Guardiola con i tifosi del Liverpool

Ecco allora che dopo la fine della partita, Grealish ha innanzitutto salutato i tifosi del Manchester City e poi si è voltato in direzione del settore più caldo del pubblico dell'Aston Villa mostrando il numero 3 con le dita. Qual è il significato di questo gesto? Un riferimento alle tre Premier League vinte con i Citizens, un contro sfottò dunque per la compagine di casa. Una citazione del suo manager Guardiola, che per rispondere ai tifosi del Liverpool ha mimato il numero dei titoli di campione d'Inghilterra vinti con il Manchester City. Insomma il manager catalano fa proseliti.