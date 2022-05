Grealish è scarsissimo in geografia, va in difficoltà sulle basi: “Ma questa è l’Inghilterra?” Voi riuscireste a indicare sulla mappa dell’Italia il punto in cui si trova la città dove siete nati? Jack Grealish ha qualche leggerissimo problema…

A cura di Paolo Fiorenza

Pagato un botto nella scorsa estate dal Manchester City, 117 milioni di euro sborsati all'Aston Villa che ne hanno fatto il giocatore più caro nella storia della Premier League, Jack Grealish è diventato subito un pupillo di Pep Guardiola, ideale per caratteristiche tecniche nella giostra offensiva senza punti di riferimento – con Haaland evidentemente qualcosa cambierà – allestita dal tecnico catalano.

Forse il rendimento del 26enne nazionale inglese – decisivo nella cavalcata degli scorsi Europei fino alla finale persa con l'Italia – non è stato elevato come nelle sue stagioni al Villa Park, ma il suo talento non si discute e sicuramente l'anno prossimo farà tesoro dell'ambientamento a Manchester per migliorare il suo attuale bottino di 5 gol e 4 assist in 38 partite, quando mancano due gare alla fine di una Premier League in cui Jack e i suoi compagni sono chiamati a difendere 3 punti di vantaggio dal Liverpool.

Gralish ha un contratto col Manchester City fino al 2027

Molto abile col pallone tra i piedi, Grealish ha dimostrato di non essere altrettanto capace in geografia, a dire poco. Il ragazzo di Birmingham è andato in difficoltà in diretta su una domanda davvero elementare, suscitando l'ilarità dei presenti. Un video, diventato ben presto virale, mostra il giocatore assolutamente sconcertato quando gli viene chiesto di indicare su una mappa dell'Inghilterra la città dove è nato. L'espressione di Grealish quando ha visto la mappa e compreso l'immane compito cui era stato posto di fronte rende l'idea del suo genuino disorientamento.

"Ma questa è l'Inghilterra? – ha esclamato, prima di tirarsi istintivamente indietro – Non ho alcuna possibilità!". La reazione così verace del giocatore del City ha fatto scoppiare a ridere i suoi colleghi della Nazionale inglese che erano presenti (il siparietto è stato trasmetto dal canale Youtube della selezione di Southgate), ovvero il capitano del Liverpool Jordan Henderson, il difensore del Wolverhampton Conor Coady e il centrocampista del Southampton James Ward-Prowse. A suo onore, va detto che Grealish non ha neanche provato a cimentarsi nella prova indicando posti lontani da Birmingham e dunque esponendosi ad una figuraccia ancora peggiore: meglio una dignitosa ammissione di ignoranza…