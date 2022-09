“Gravissimi insulti razzisti”: nove mesi di squalifica per l’allenatore di una squadra giovanile L’allenatore di una squadra Juniores in provincia di Piacenza è stato squalificato per nove mesi per insulti razzisti nei confronti dell’arbitro.

A cura di Vito Lamorte

C'è un problema grave da affrontare nella nostra società, ed è quello del razzismo. Tutti gli episodi che si stanno verificando da qualche anno a questa parte fanno si che questa affermazione non sia solo un punto di vista ma un vero e proprio dato di fatto: l'ultimo esempio, senza andare troppo lontani nel tempo, è quanto accaduto a Richarlison a Parigi durante l'amichevole tra Brasile e Tunisia. Situazioni che si susseguono in maniera sempre più ravvicinata e mettono in mostra una vena discriminatoria che sta crescendo nella nostra società.

Questo razzismo strisciante non lascia fuori, naturalmente, le categorie non professionistiche e quelle giovanili. Lo scorso weekend l'allenatore di una squadra del campionato Under 19 in provincia di Piacenza è stato protagonista di ‘insulti razziali all'arbitro' e per questo motivo è stato inibito da ogni attività per nove mesi, fino al 30 giugno 2023. Al minuto 23 del primo tempo della sfida tra Libertas San Corrado e Turris, il tecnico della squadra di casa, Andrea Tosi, ha rivolto all'arbitro un'offesa riferita al colore della pelle e dopo l'espulsione ha continuato a contestare ogni decisione del direttore di gara urlando altri insulti razzisti dagli spalti del campo sportivo.

Il comunicato con la decisione ufficiale del Giudice sportivo: