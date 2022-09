A Parigi un tifoso ha lanciato una banana a Richarlison: ennesimo episodio di razzismo nel calcio Un tifoso sugli spalti del Parco dei Principi di Parigi ha lanciato una banana nei pressi di Richarlison, che stava festeggiando il suo gol vicino alla bandierina del calcio d’angolo.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio deve fare i conti sempre più spesso con episodi di razzismo. In occasione della partita amichevole tra Brasile e Tunisia, che si sta giocando al Parc des Princes di Parigi, si è verificato uno spiacevole momento dopo la seconda rete realizzata dalla Seleçao: hanno lanciato una banana in campo a Richarlison, autore del gol, che stava esultando nei pressi della bandierina.

Un momento davvero spiacevole che non è passato inosservato e farà certamente discutere.

A pochi minuti dalla fine il Brasile è in vantaggio per 5-1 sulla selezione tunisina in virtù delle reti di Raphinha del Barcellona, Richarlison, Neymar e Pedro ma dopo il 90′ non si parlerà dei gol della selezione di Tite. Per i tunisini ha firmato la rete della bandiera il difensore Talbi.

A distanza di una settimana dalla polemica che in Spagna ha visto protagonista Vinícius Jr dopo il derby di Madrid, dopo la quale gran parte dei suoi compagni di squadra e numerosi ex giocatori si sono espressi a suo favore, ancora una volta un calciatore brasiliano finisce al centro di un episodio di razzismo

(in aggiornamento)