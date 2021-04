Si sono vissuti momenti drammatici stamattina al centro d'allenamento del Galatasaray: come comunicato in una nota dal club turco, c'è stato un violento impatto tra Radamel Falcao e il compagno di squadra Kerem Akturkoglu durante la sessione svolta agli ordini del tecnico Fatih Terim all'indomani del match pareggiato dai giallorossi per 1-1 contro il Fatih Karagumruk.

Si è trattato di una collisione violentissima, tale da provocare la frattura delle ossa facciali dell'attaccante colombiano, mentre minori conseguenze ha avuto Akturkoglu: entrambi i giocatori sono stati portati in ospedale, dove il ‘Tigre' sarà sottoposto ad intervento chirurgico sotto anestesia. Il compagno invece sarà tenuto sotto osservazione per prudenza.

Falcao, 35 anni compiuti lo scorso febbraio, era rimasto in panchina per l'intero match giocato ieri ed ora è tutto da valutare quando potrà tornare in campo dopo l'operazione alla faccia, vista la massima cautela che impone un infortunio di questo tipo.

Non è stata una stagione facile finora per Falcao, fermato per l'ennesima volta problemi fisici nella prima parte di annata: per l'ex bomber di Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United e Chelsea il ruolino in campionato recita appena 14 presenze, peraltro con 8 reti messe a segno, a testimonianza che il gol è qualcosa che ha nel sangue e senza gli infortuni avrebbe potuto avere ben altre soddisfazioni.

Parliamo comunque di un giocatore che in bacheca ha svariati titoli nazionali, due Europa League ed ha segnato a grappoli ovunque, nonché totem tutt'ora della Nazionale colombiana. Adesso l'ennesimo sgambetto del destino, ma la grinta non è mai mancata al ‘Tigre'.