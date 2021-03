Gonzalo Villar illumina la Spagna e festeggia alla grande il suo 23° compleanno. Il centrocampista della Roma è sceso in campo con la nazionale Under 21 nella partita d'esordio della Roijta contro la Slovenia a Euro 2021 e si è tolto anche la soddisfazione di segnare la seconda rete della selezione allenata da José Luis De La Fuente. Contro la nazionale slovena il calciatore di Murcia ha completato l'86,3% dei passaggi tentati, ha completato tutti i dribbling tentati e ha vinto sei duelli su sei. Una prestazione maiuscola per questo ragazzo che si sta ritagliando il suo spazio gara dopo gara.

Con la maglia numero 10 sulle spalle, Villar è stato uno dei migliori in campo della sua squadra e poco dopo l'inizio del secondo tempo si è preso anche la soddisfazione di realizzare il gol che ha messo al sicuro il risultato: dopo aver seguito l'azione che si era sviluppata sulla sinistra, il classe 1998 ha raccolto il cross basso di Marc Cucurella e ha battuto Vekic con una precisa conclusione di destro sul secondo palo. La Spagna ha battuto 3-0 i padroni di casa sloveni e le altre reti sono state realizzate da Javi Puado e Juan Miranda.

Il calciatore della Roma nel post-partita ha dichiarato: "Sapevo che era una buona occasione per dimostrare la fiducia con cui sto giocando quest'anno. Quando giochi in altri paesi non si nota tanto ed è stata una buona occasione". Proprio di questo si sta parlando in Spagna in queste ore: perché Gonzalo Villar gioca in Italia e non da noi? Brava la Roma a pescarlo nel mercato invernale del 2020.

Sul modo in cui la squadra ha cambiato marcia nel secondo tempo e ha avuto la meglio sulla Slovenia il centrocampista spagnolo ha dichiarato: "Bisogna tenere presente che ci sono giocatori che vengono da posti diversi e ci siamo allenati per una giornata e mezzo insieme; sapevamo che sarebbe stato difficile. Nella ripresa abbiamo capito meglio dove c'erano gli spazi e siamo riusciti a vincere".