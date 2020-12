Quattro rigori sbagliati da quando è in Italia. Tre in campionato e uno in Coppa Italia. Sono gli errori commessi da Cristiano Ronaldo dal dischetto. E l'ultimo, quello che ha permesso all'Atalanta di blindare il pareggio e a Gollini di parare il primo penalty in Serie A, è molto simile a quanto accaduto a gennaio di un anno fa contro Sorrentino del Chievo. Anche allora CR7 scelse di calciare alla sinistra dell'estremo difensore. Anche allora l'avversario ebbe freddezza, concentrazione, intuizione, capacità di attendere l'attimo giusto prima di tuffarsi.

Ci ho messo tempo a parare il primo rigore in Serie A – ha ammesso il portiere dell'Atalanta -. Però va benissimo averlo fatto proprio contro uno dei calciatori più forti, se non il più forte, di tutti i tempi.

Una frazione di secondo. Succede tutto in un tempo così breve durante il quale a guidarti è anzitutto l'istinto sorretto da tecnica, condizione atletica e studio dell'avversario nel corso degli allenamenti. A raccontare cosa è successo in quegli attimi e come ha fatto a neutralizzare la conclusione è stato lo stesso Gollini, che con la prodezza contro l'ex Real manda un altro messaggio al ct della Nazionale, Roberto Mancini, in vista del prossimo Europeo.

Era da un po' di tempo che Ronaldo calciava sempre dall'altra parte e avevo visto altri portieri lanciarsi proprio dalla parte dove mi sono buttato io… diciamo che avevo intuito che avrebbe cambiato direzione. L'anno scorso me ne aveva segnati due su due in una partita giocata sempre a Torino. Questa volta sono stato io a vincere il duello.

Quanti rigori ha sbagliato CR7 in Italia? Sono 4. In carriera, invece, ne ha battuti 159 segnandone 133 (26 quelli mancati). Ecco in quali occasioni e contro quale portiere il campione portoghese ha fallito dagli undici metri: