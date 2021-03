Il derby di Madrid è terminato 1-1. Un risultato che fa felice più di tutti il Barcellona, che resta al secondo posto e non si allontana dall'Atletico. La partita è stata tiratissima ed è stata decisa da due gol bellissimi, due gol realizzati da due bomber veri che come spesso hanno fatto nella propria carriera hanno piazzato la zampata nel momento deciso. Sia Suarez che Benzema hanno segnato dei gol bellissimi.

La perla di Suarez in Atletico-Real Madrid

Sta vivendo una seconda giovinezza, a 34 anni, il Pistolero, che continua a fare gol e che al 14′ del derby di Madrid ha messo la sua firma, lo ha fatto con grande abilità. Suarez scatta sul filo del fuorigioco, guarda il pallone, alza la testa, guarda la porta e pure Courtois, ripete questo stesso gesto, tre volte, poi mira e colpisce, il pallone prende un effetto particolare e diventa imparabile per il numero uno belga dei ‘blancos', 1-0. 11° gol nelle ultime 17 partite per l'ex del Barcellona, che a fine primo tempo litiga pure con Lucas Vazquez, ma dopo qualche parolina tutto finisce.

Splendida azione del Real e pari di Benzema

Rientrato dopo un'assenza per un infortunio muscolare il francese si costruisce il gol del pareggio. L'Atletico non offre spazio e Benzema, giocatore esperto e intelligente, va a prendersi il pallone quasi a metà campo, avanza e detta il passaggio, serve Casemiro che lo imbecca, il francese trova il varco giusto e davanti a Oblak non può sbagliare, all'88' è 1-1. Il Real in quest'annata non brillantissima è imbattuto nei derby. Zidane resta terzo, a cinque punti dall'Atletico (che ha una partita da recuperare), in mezzo c'è il Barcellona che sornione ha scalato la classifica e che ha trovato un suo equilibrio. L'Atletico conferma di non essere al top e deve rapidamente tornare a vincere se non vuole dilapidare un vantaggio che era enorme fino a poche settimane fa.