Gol annullati, VAR e super Consigli: il Sassuolo batte 1-0 la Fiorentina dopo una partita folle l Sassuolo centra una vittoria preziosissima in chiave salvezza contro la Fiorentina. Al Mapei Stadium finisce 1-0 in favore dei neroverdi grazie al gol segnato nel primo tempo da Pinamonti.

Fabrizio Rinelli

Il Sassuolo centra una vittoria preziosissima in chiave salvezza contro la Fiorentina. Al Mapei Stadium finisce 1-0 in favore dei neroverdi grazie al gol segnato nel primo tempo da Pinamonti. Nella ripresa succede di tutto tra rigori sbagliati e gol annullati con Consigli che diventa decisivo per difendere il risultato e blindare i tre punti alla squadra di Dionisi.

Il gol messo a segno da Pinamonti.

Pinamonti regala il vantaggio al Sassuolo nel primo tempo

Al Mapei Stadium succede di tutto e sin dall'inizio si era capito che non sarebbe stata una partita come le altre. Nel primo tempo la partita è iniziata sostanzialmente con un ritmo tranquillo e apparentemente positivo per la Fiorentina ma invece il primo squillo è del Sassuolo. La squadra di Dionisi trova il gol del vantaggio su assist di Pedersen. Il terzino si libera a sinistra e va ad attaccare lo spazio entrando in area di rigore. Cross a rimorchio per Pinamonti bravo con il piatto destro a battere Terracciano.

Il Sassuolo ci prende gusto e dopo un'altra bella azione è ancora Pinamonti a liberarsi sul lato destro dell'area di rigore ma la sua conclusione potente sul primo palo, finisce fuori. Fiorentina che subisce dunque la carica emotiva dei neroverdi che trovano anche il gol del raddoppio con Berardi. Il capitano del Sassuolo devia in rete un tiro-cross basso di Toljan, ma viene subito sbandierato il fuorigioco. Il primo tempo si conclude così con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa.

Il momento in cui Bonaventura fallisce il rigore.

Nel secondo accade di tutto al Mapei

Il secondo si apre praticamente così come era finito, ovvero con il Sassuolo più convinto e capace di trovare ancora il gol del raddoppio. Thorstvedt segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Primo tentativo di Ferrari, rimpallato dalla difesa viola. Sul rimpallo il norvegese è il più veloce e di destro batte di prima Terracciano. Ma l'arbitro ferma tutto e dopo un check col VAR annulla la rete – ci sono state tante polemiche – per presunta posizione di fuorigioco attiva di Matheus Enrique. Il gol annullato scuote la Fiorentina.

La viola si tuffa nella metà campo neroverde e trova un calcio di rigore dopo il fallo di mano di Ferrari. Dal dischetto si presenta Bonaventura che però si vede parare il suo tiro dagli undici metri da Consigli. Passano pochi minuti e la Fiorentina trova finalmente il pareggio con un gol di Martinez Quarta dopo un rimpallo favorevole in area. Anche in questo caso l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso difensore. Consigli successivamente è ancora miracoloso su Milenkovic. Alla fine è il Sassuolo a festeggiare dopo 7 minuti di recupero.