Gli squalificati in Serie A dopo le risse in Inter-Juve e Lazio-Roma: pioggia di sanzioni Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Ibanez, Cristante e Marusic per i tafferugli nel derby tra Roma e Lazio. Due giornate a D’Ambrosio per il finale concitato di Inter-Juventus, una per Paredes. Nessuna sanzione per Mourinho e Lotito per il diverbio negli spogliatoi.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Giudice sportivo si è espresso sull'ultima giornata di Serie A per la quale c'era moltissima attesa soprattutto su due campi: il derby di Roma e quello d'Italia. Per Lazio-Roma, a seguito della rissa in campo è stata data comminata una giornata di squalifica ai giallorossi Cristante e Ibanez e una al laziale Marusic, tutti e tre espulsi. Nessun provvedimento, invece, è stato preso per quanto accaduto negli spogliatoi attorno al diverbio avvenuto tra Mourinho e Lotito ma è arrivata la sanzione ai due preparatori Nuno Santos e Ianni entrambi fermati per un turno. Per Inter-Juventus, invece sono due le giornate di stop stabilite per D'Ambrosio e una Paredes che nella conclusione della gara di San Siro avevano ricevuto il cartellino rosso.

(in aggiornamento)