Gli spettatori si siedono in campo, un uomo sta morendo: gesto disperato per fermare il gioco Scene drammatiche martedì sera in Inghilterra, con un finale tragico: la morte di un uomo durante una partita di calcio. Gli spettatori hanno provato a far capire subito all’arbitro cosa stava accadendo con un gesto disperato.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene drammatiche in Inghilterra, con un finale tragico: la morte di un uomo durante una partita di calcio. Martedì sera, mentre molti seguivano le gare di Champions League, Oltremanica si giocavano diversi match non di Premier. Tra gli altri la sfida di League One (la terza divisione inglese) tra Leyton Orient e Lincoln City, gara che purtroppo non ha visto la fine.

La squadra di casa era in vantaggio all'84' quando la partita è stata interrotta dall'arbitro allorché si è reso conto di quello che stava accadendo sugli spalti. Un tifoso del Leyton Orient aveva accusato un malore, la cui gravità era apparsa subito chiara a chi gli era vicino, al punto da mettere in atto un gesto disperato per far capire a tutti – il direttore di gara in primis – cosa stava accadendo alle spalle di una delle due porte.

Diversi tifosi hanno dunque deciso di fare irruzione sul terreno di gioco e di sedersi sul medesimo per forzare la sospensione del match. In quel momento nell'impianto di Brisbane Road, situato in un sobborgo londinese, è calato il gelo: il personale medico è accorso per prestare le cure allo sfortunato tifoso, operazione non breve vista la gravità della situazione. A quel punto, trascorsi parecchi minuti, entrambe le squadre sono state fatte rientrare negli spogliatoi e la partita è stata sospesa fino a nuovo avviso.

Trascorsa un'ora dall'inizio della sospensione, il Leyton Orient ha comunicato sui propri social che il match non sarebbe ricominciato: "La partita di questa sera non sarà ripresa a causa dell'emergenza sanitaria in corso nella tribuna Est. Tutte le nostre speranze e preghiere sono rivolte al tifoso e ai suoi cari in questo momento incredibilmente angosciante". Un augurio condiviso dal Lincoln: "Tutti i nostri pensieri sono con il tifoso dell'Orient in questo momento".

Auspici che purtroppo non sono serviti a salvare la vita al tifoso, che è deceduto in seguito all'infarto che lo ha colpito. Un portavoce del London Ambulance Service ha dichiarato nella mattinata di oggi: "Siamo stati chiamati ieri alle 21:28 per la notizia di una persona che non si sentiva bene al Leyton Orient Football Club, in Brisbane Road. Abbiamo inviato risorse sul posto, tra cui due medici su auto di pronto intervento e un equipaggio su ambulanza. Il nostro primo medico è arrivato in circa quattro minuti. Abbiamo curato un uomo sul posto, ma purtroppo – nonostante i migliori sforzi delle nostre squadre – è stato successivamente dichiarato morto".