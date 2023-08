Gli fanno cantare una canzone di iniziazione: lo spogliatoio non può credere a quello che sente Il 24enne Udoka Godwin-Malife si è dovuto esibire nel classico rito di iniziazione nella sua nuova squadra, lo Swindon Town: i suoi compagni non potevano immaginare quello che sarebbe successo e che avrebbe trasformato il giocatore in un fenomeno social pazzesco.

A cura di Paolo Fiorenza

Quando i suoi nuovi compagni allo Swindon Town hanno deciso che era arrivato il momento del classico rito di iniziazione con cui gli ultimi arrivati devono rompere il ghiaccio e farsi accettare nello spogliatoio, nessuno aveva neanche lontanamente idea di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Ovvero che il 24enne Udoka Godwin-Malife sarebbe diventato un fenomeno sui social a livelli di viralità mostruosa.

Il giovane difensore è approdato quest'estate al club del Wiltshire, che milita in League Two, arrivando a parametro zero dal Forest Green, di cui era un titolare e che aveva provato a trattenerlo, rilanciando con un nuovo contratto. Alla fine il calciatore ha preferito andare a scadenza e firmare per lo Swindon, dove dovrebbe essere un elemento altrettanto importante per il tecnico Michael Flynn.

I veterani dello spogliatoio hanno atteso un paio di giorni e poi è partita la richiesta di prammatica a Godwin-Malife: il nuovo arrivato si sarebbe dovuto esibire in una canzone davanti a tutti, nel classico rito di iniziazione che certifica il suo ingresso nella sua nuova ‘famiglia' calcistica. "Dai, facciamo cantare Udoka", hanno banalmente pensato i suoi compagni. Non potevano sapere come sarebbe andata a finire. Non potevano immaginare che quel ragazzo li avrebbe lasciati increduli e a bocca aperta, e con loro i milioni di persone che hanno visto il video.

Godwin-Malife è salito in piedi sulla panca dello spogliatoio e ha attaccato ‘All of me' di John Legend, ballata di grande successo del cantautore statunitense. In quel momento è partita la magia e il giocatore dello Swindon si è palesato per quello che è: un mostro del canto prestato al calcio. Intonatissimo, voce meravigliosa, il difensore è andato avanti per un minuto e mezzo nel silenzio strabiliato dei compagni, che alla fine gli hanno dedicato un applauso fragoroso. Il successo di Godwin-Malife è stato tale che qualcuno gli ha suggerito di lasciare il calcio per dedicarsi alla carriera di cantante…