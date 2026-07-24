Bruno Betancor muore a 22 anni per arresto cardiocircolatorio, pochi giorni fa aveva rubato nello spogliatoio

Il calcio uruguaiano è in lutto per la morte improvvisa a 22 anni di Bruno Betancor, attaccante ex Penarol. Il calciatore era finito al centro delle cronache per una brutta storia qualche giorno fa.

Una morte improvvisa, per arresto cardiocircolatorio, ha posto fine alla vita di Bruno Betancor, attaccante uruguaiano di 22 anni, che era finito al centro delle cronache appena pochi giorni fa, quando le telecamere di sicurezza lo avevano filmato mentre rubava il materiale di allenamento di altri calciatori in spogliatoio.

La morte improvvisa di Bruno Betancor a 22 anni, calcio uruguaiano in lutto

La tragica notizia è stata data dal suo attuale club, il Deportivo Italiano, che milita nella Primera Divisional C, ovvero il terzo livello del calcio uruguaiano: "Il nostro giocatore Bruno Betancor, meglio conosciuto come ‘Bola', è appena deceduto per un arresto cardiocircolatorio. Bola, vivrai in ogni urlo di gol, in ogni abbraccio e in tutti i cuori di questo club".

Anche il Penarol, tra le cui file aveva esordito nella massima serie uruguaiana, ha ricordato il suo ex calciatore con un accorato messaggio sui propri profili social.

Leggi anche Jayden Adams è morto a 25 anni in circostanze misteriose, solo pochi giorni fa era ai Mondiali col Sudafrica

La brutta storia di qualche giorno fa: il furto nel centro sportivo del Riestra dopo un provino

La vita di Bruno si è chiusa in una maniera che ha lasciato sconvolti familiari, amici e compagni di squadra, dopo che già gli avvenimenti della scorsa settimana erano stati una brutta botta per chi gli voleva bene. Il calciatore si era recato a Buenos Aires per sostenere un provino con il Deportivo Riestra, club che milita nella Primera Division argentina.

Sarebbe stato un ritorno al top per il giovane attaccante uruguaiano, scivolato indietro dopo le promesse di inizio carriera. Ma nonostante avesse mostrato qualche sprazzo delle sue qualità nel provino, lo staff tecnico del Riestra alla fine aveva deciso di non prenderlo.

Una vicenda che si era conclusa ancora peggio sul piano personale, visto che Betancor prima di tornarsene in Uruguay aveva sottratto furtivamente presso la struttura del Riestra del materiale sportivo appartenente ad altri membri della squadra argentina, oltre a un trofeo del club. Impossibile negare, di fronte alle immagini impietose delle telecamere di sicurezza del complesso.

La situazione non era sfociata in un'azione legale grazie a una risoluzione pacifica tra le parti coinvolte. Betancor aveva ammesso il furto e accettato di risarcire economicamente l'intero valore degli indumenti rubati, quindi la dirigenza del Deportivo Riestra aveva deciso di non sporgere denuncia formale (confermando invece la vicenda ai media) e di chiudere la questione internamente. Una brutta storia che non aveva avuto un seguito giudiziario, ma la sorte ha chiuso la partita con Bruno qualche giorno dopo, nel modo più tragico possibile.

Bruno Betancor in azione con la maglia del Penarol

Chi era Bruno Betancor, detto ‘Bola': una promessa al Penarol, poi il girovagare fino alla morte

Bruno Emanuel Betancor Baeza, noto come ‘Bola', era nato a Montevideo il 18 dicembre 2003. Formatosi nelle giovanili del Centro Atletico Fenix, era passato nel 2022 al settore giovanile del Penarol, con cui aveva esordito in Primera Division il 25 marzo 2023, a 19 anni. Nel 2024 fu prestato all'Everton de Vina del Mar in Cile (qui sotto il video di un gol segnato contro il Coquimbo) e poi al Rentistas nella seconda divisione uruguaiana.

Nel 2025 Bruno passò al Cerro, prima di una breve esperienza con l'Al Ain negli Emirati Arabi Uniti. Rientrato in Uruguay, aveva firmato per il Cerrito senza mai debuttare, finendo poi quest'anno al Deportivo Italiano, dove ha giocato quattro partite segnando due gol prima della morte improvvisa.