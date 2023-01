Gli arbitri spiegheranno in diretta le decisioni prese al VAR: inizia la rivoluzione del calcio Gli arbitri spiegheranno le decisioni del VAR in diretta: l’ultima grande novità introdotta dell’IFAB. Si tratterà di un test che verrà effettuato nei tornei FIFA nei prossimi 12 mesi: la prima prova si svolgerà alla Coppa del mondo per club in Marocco.

A cura di Vito Lamorte

Nuova svolta nell'uso della tecnologia applicata al calcio. L'IFAB (International Football Association Board), ovvero l'ente che decide i cambiamenti nel regolamento del calcio mondiale, ha deciso che gli arbitri potranno comunicare le decisioni prese dopo aver visionato il VAR al pubblico dello stadio e agli spettatori che seguono la gara in tv durante i tornei FIFA nei prossimi 12 mesi.

La scelta ha lo scopo di migliorare la chiarezza e la comunicazione con i tifosi e segnerà la prima vera svolta: gli arbitri saranno ascoltati tramite un microfono in match internazionali e potranno chiarire le decisioni che prenderanno in campo. Una vera e propria rivoluzione.

La prima prova ci sarà nel corso della Coppa del mondo per club della prossima settimana in Marocco e se la prova dovesse andare bene potrebbe essere utilizzata durante la Coppa del mondo maschile Under 20 in Indonesia e i Mondiali femminili 2023 che si terranno il prossimo agosto in Nuova Zelanda e Australia.

In questo modo l'arbitro, attraverso il proprio microfono, spiegherà la propria decisione post revisione agli spettatori presenti allo stadio e a quelli che seguono la partita in televisione. Naturalmente ci sarà una comunicazione solo sulla decisione finale presa dopo il consulto col VAR al pubblico e non la conversazione tra l'arbitro e gli uomini al video che lo hanno richiamato per valutare l'episodio.

L'amministratore delegato della FA che ha presieduto l'incontro dell'IFAB, Mark Bullingham, ha dichiarato: "Pensiamo che sia importante in termini di trasparenza, soprattutto perché riteniamo che al momento la gente non riceva informazioni sufficienti".

Questa novità segue la strada della NFL (National Football League), dove gli arbitri, quando revisionano un’azione al monitor, parlano direttamente con il pubblico attraverso il loro microfono e vengono inquadrati da una telecamera specifica che permette di vedere il direttore di gara mentre spiega la sua decisione.

È stata bocciata, invece, la sperimentazione sul ‘tempo di gioco effettivo' con cronometro e conto alla rovescia.