Gli americani alla conquista del calcio italiano: acquistata la proprietà di un nuovo club Il nostro calcio “perde” un’altra società finita in mano a imprenditori d’Oltreoceano. Un trend che oramai continua senza barriere, dalla Serie A alla Serie C.

A cura di Alessio Pediglieri

Il calcio italiano appare sempre più terra di conquista per gli imprenditori stranieri. Tra le tante società professionistiche del nostro calcio non ci sono solo colossi come le due milanesi, l'Inter in mano a Suning e alla famiglia Zhang o il Milan proprietà del Fondo Elliot. E nemmeno altre realtà importanti di Serie A come il Genoa, ceduto da Enrico Preziosi, il Bologna, il Venezia, la Fiorentina acquistata da Commisso o la stessa Roma passata da Pallotta ai Friedkin. In Serie B c'è l'imbarazzo della scelta, dalla Spal al Como, per passare dalla capolista Pisa. Fino alla Serie C dove al Padova adesso si è aggiunto anche il Cesena.

Una vera e propria invasione da parte di magnati esteri che hanno deciso negli ultimi anni di investire sul calcio italiano, prelevando i club più o meno famosi del nostro universo sportivo diventandone proprietari. In alcuni casi unici, in altri di maggioranza. Sostanza, stiamo diventando una succursale per gli stranieri, con una espansione che si vede oramai a macchia d'olio invadere l'intera penisola. E non c'è più scalpore. Perché se fecero molto parlare gli avventi di Li al posto di Berlusconi, e di Thohir a seguito dell'addio di Moratti, oggi i passaggi da Pallotta ai Friedkin o la notizia di un acquisto straniero di un nostro club non fa più quasi notizia.

L'ultimo in ordine di tempo ad allinearsi con i tempi che corrono è stato il Cesena Calcio che milita in Serie C e che ha ratificato in giornata l'accordo del passaggio del 60% delle azioni alla nuova proprietà, la JRL Investment Partners LLC degli imprenditori oltreoceano Robert Lewis e John Aiello, presentati ufficialmente in conferenza stampa e con un comunicato ufficiale.

Holding CFC SpA comunica che è stato perfezionato il passaggio del 60% delle quote del Cesena FC (di cui è socio unico) in favore di JRL Investment Partners LLC, società controllata da Robert Lewis e John Aiello con l’appoggio di un gruppo di imprenditori americani. A seguito di tale operazione, conclusa nella mattinata odierna, a Cesena, davanti al Notaio Marco Maltoni, i ventotto soci azionisti di Holding CFC SpA continueranno a detenere il 40% della società e affiancheranno in continuità John Aiello e Robert Lewis nel nuovo percorso di sviluppo societario e sportivo

Questo il contenuto della nota del club con l'obiettivo di trovare anche ulteriori nuovi investitori che possano credere nel club per riportarlo ai gloriosi anni in cui militava con una certa costanza le plateee della massima serie. "Abbiamo incontrato tutto lo staff tecnico e la squadra ci è sembrata forte e sta giocando molto bene. Il nostro obiettivo? Vogliamo regalare una bella esperienza ai tifosi, loro sono sempre al centro del progetto per cui abbiamo investito" ha detto la coppia americana durante la presentazione ufficiale. Dove è stato presentato anche il nuovo Cda in cui è stato inserito anche un personaggio legatissimo al mondo el calcio cesenate: Massimo Agostini.

Il ‘Condor' che è cresciuto calcisticamente nel club e rappresenta uno dei fiori all'occhiello da sempre del vivaio vestendo poi le prestigiose maglie di Roma, Milan, Napoli e Parma, dunque sarà l'anello di congiunzione su ciò che è stato fino ad oggi il club, dopo la difficile ripartenza dalla Serie D sull'orlo del fallimento ad oggi, con il nuovo avvento americano. Amico da tempo di uno dei due proprietari, Agostini è una autentica icona a Cesena e ha partecipato attivamente alla trattativa per il suo esito positivo, riuscendo nel gol più difficile: creare i presupposti per riportare il cavalluccio laddove tutti sognano.