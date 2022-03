Giovane promessa del Manchester United costretta al ritiro a 23 anni: “È difficile da accettare” La giovane promessa del Manchester United, Paul Woolston, costretto a dire addio al calcio giocato a 23 anni.

A cura di Vito Lamorte

I sacrifici che volano via. In un attimo. Mentre i tuoi coetanei si divertono, sei costretto a fare una vita diversa da quella che vorresti per inseguire il tuo sogno. Non tutti ci riescono. Paul Woolston, ad esempio, aveva raggiunto il suo obiettivo. Questo giovane portiere di 23 anni aveva fatto tutta la trafila nelle giovanili di Sunderland e Newcastle United prima di approdare al Manchester United ma ad un certo punto il suo sogno si è fermato. Boom, luci spente. Il classe 1998 a North Shields ha annunciato nelle scorse ore il suo ritiro dal calcio professionistico.

Una nota ufficiale è apparsa anche sul sito dei Red Devils: "Dopo una lunga lotta per tornare in forma, tra cui due operazioni in due mesi nel 2021 e un lungo periodo di riabilitazione, Paul Woolston ha purtroppo dovuto interrompere la sua carriera da giocatore". Il Manchester United non ha rivelato l'infortunio che ha costretto al ritiro di Woolston, ma il giovane portiere soffriva da tempo di problemi all'anca.

L'estremo difensore della porta dei Diavoli Rossi in Premier League 2 ha affermato che "doversi ritirare a soli 23 anni è stato molto difficile da accettare, ma adesso mi sento molto ottimista. Sono davvero orgoglioso di tutto ciò che ho ottenuto, molte persone sognano di giocare a calcio a questo livello. Certo, mi sarebbe piaciuto andare oltre, ma è stato un grande onore rappresentare il Manchester United".

Woolston ha vestito anche la maglia dell'Inghilterra nelle categorie Under 17 e Under 18. Il Manchester United ha subito provveduto a mettere insieme un "robusto programma di supporto" per l'ormai ex portiere e ha proposto diverse "esperienze lavorative" all'interno e all'esterno del club.

Sul ritiro di Woolston si è espresso anche David de Gea, portiere del Manchester United e amico del giovane inglese, con parole molto emozionanti riportate dal Daily Mail: "Fa sempre male quando qualcuno deve ritirarsi così giovane. Gli ho parlato l'altro giorno e gli ho detto che la cosa più importante è la vita, più del calcio".

Il portiere spagnolo spagnolo ha fatto anche una stories sul suo profilo di Instagram per il suo compagno (‘Ti auguro il meglio fratello') e ha voluto sottolineare le qualità di Woolston: "Mi sono allenato con lui, quando stava bene, ed è una notizia molto triste. Gli auguro tutto il meglio. È un grande ragazzo, un grande portiere e siamo tutti molto dispiaciuti per lui".