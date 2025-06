video suggerito

Giovane calciatore in fin di vita dopo uno scontro di gioco: "Sento dolore al petto". Finisce in coma Un ragazzo di soli 14 anni è in fin di vita dopo uno scontro aereo con un avversario durante un torneo giovanile. La tragedia si è consumata in pochi minuti stando alle prime ricostruzioni: ha sentito un forte dolore al petto, poi è svenuto, infine ha subito un arresto cardiaco. Fonti dall'ospedale dove ha subito tre operazioni in 24 ore evidenziano il dramma: "Condizioni disperate, ma sta provando a resistere"

A cura di Alessio Pediglieri

Tragedia sui campi del calcio minore in Francia dove nel fine settimana si è consumato un autentico dramma che ha visto un quattordicenne in ospedale, in condizioni gravissime, dopo aver subito un "normale" scontro di gioco con un avversario. Devastante nelle conseguenze: il ragazzo prima ha accusato un dolore al petto, poi è svenuto in campo, andando in arresto cardiaco. Infine, è entrato in coma: subito ricoverato, ha subito tre interventi in 24 ore per la ricostruzione del fegato, spappolato nell'impatto.

Le condizioni disperate del giovane calciatore: "Grave emorragia interna, fegato spaccato in due"

Il difensore centrale Under 15 della Jeunesse Villenavaise, un ragazzo di soli 14 anni, rischia la vita per una partita di calcio. Fonti vicine all'ospedale Universitario di Bordeaux raccontano di una situazione clinica disperata: il ragazzo è arrivato d'urgenza con il "fegato spaccato in due", letteralmente spappolato dall'impatto contro un avversario, e con una "grave emorragia interna". Il giovane è arrivato anche incosciente, era già in coma e aveva subito un arresto cardiaco a causa del quale "il suo cuore si è fermato per diversi minuti". Ha subito tre interventi in sole 24 ore, hanno rivelato altre fonti ospedaliere riportate dalla stampa transalpina: "è ancora in condizioni totalmente critiche, ma il ragazzo sta provando a resistere".

Cos'è accaduto in campo: lo scontro di gioco, il dolore al petto, lo svenimento

Il dramma si è consumato alle porte di Bordeaux, durante un torneo di calcio giovanile a Mérignac. Allo Stadio Bordelais si sono vissuti attimi di terrore quando il difensore del Jeunesse Villenavaise si è scontrato in un duello aereo con un avversario che gli è franato addosso, schiacciandolo con tutto il peso del proprio corpo. Il 14enne si è rialzato, visibilmente tramortito dall'impatto. Dalle prime ricostruzioni e testimonianze, si è rivolto quasi subito alla panchina, denunciando "un forte dolore al petto". Poi, la tragedia: il giocatore si è accasciato al suolo, perdendo conoscenza. Immediati i soccorsi in campo, con il ragazzo che è andato in arresto cardiaco ed è finito in coma durante il trasporto d'urgenza in ospedale. Dove si sta facendo di tutto, per sperare nel miracolo.