Giornalista spiazzata, calciatrice chiede di sposarla in diretta: “Stai scherzando?” Colpo di scena inatteso ed emozionante durante un programma televisivo spagnolo: una calciatrice della nazionale ha chiesto ad una giornalista di sposarla. “Mi resta solo una domanda da farti”, poi ha tirato fuori l’anello e si è inginocchiata.

A cura di Paolo Fiorenza

Momento inatteso ed emozionante durante un programma televisivo in diretta in Spagna: una calciatrice professionista ha chiesto ad una giornalista presente in studio di sposarla, con tanto di classico anello a suggellare la promessa. Grande la sorpresa della diretta interessata, che dopo l'iniziale sconcerto ha pronunciato il fatidico sì.

Andrea Falcon con Leo Messi ai tempi del Barcellona

La 26enne Andrea Falcon è un nome noto del calcio iberico. La centrocampista – che nella scorsa stagione ha giocato in Messico col Club America – è una nazionale spagnola con una bacheca molto ricca: ha vinto 7 Liga (4 col Barcellona e 3 con l'Atletico Madrid) e una Champions League tre anni fa con la maglia blaugrana. La calciatrice lunedì era ospite della trasmissione ‘Zona Franca' su TVE assieme alla giornalista Carla Puig, che è la sua compagna da un paio d'anni.

Carla Puig e Andrea Falcon. "Casa è sempre dove sei tu, anche a migliaia di chilometri", ha scritto l’una dell’altra su Instagram

Nel corso del programma, la Falcon ha iniziato a ricordare gli inizi della sua storia con la giornalista, risalenti a poco dopo l'esplosione della pandemia del Covid-19: "Cinque mesi dopo che ci siamo conosciute, siamo rimaste rinchiuse in quarantena, 24 ore su 24 assieme in un appartamento di 50 metri quadrati. E ricordo di averle detto: Da questa situazione o non ci vediamo più o ci sposiamo adesso".

A quel punto, col più classico dei colpi di scena, Andrea ha detto: "Mi resta solo una domanda da farti: mi vuoi sposare?". Si è alzata, ha tirato fuori l'anello dalla tasca della giacca e poi si è inginocchiata davanti a Carla, che è rimasta incredula mettendosi le mani sul volto: "Stai scherzando?". Dopo qualche attimo di smarrimento, la giornalista ha baciato con passione la giocatrice spagnola e le ha detto sì, mentre Andrea le infilava l'anello al dito e tutto il pubblico applaudiva: le due si sposeranno in Catalogna, come confermato alla conduttrice del programma.

Il video della scena, diventato virale in Spagna, è stato poi postato dalle due donne sui propri profili social. "Penso che mi ci vorranno davvero tanti giorni per metabolizzare quello che è appena successo. Non piangerò fino alla prossima settimana, sono ancora sotto shock… ti amo follemente Andrea, grazie per aver reso tutto così facile", ha scritto Carla. È la felicità, toccarla e smarrirsi è un attimo.