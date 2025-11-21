Giocatori della Colombia pedinati e minacciati a Miami: attivato il protocollo di sicurezza, trovate armi

La Colombia ha chiuso l’anno con due amichevoli di preparazione al Mondiale 2026, che sarà ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada; conquistando due successi convincenti contro Nuova Zelanda (2-1) e Australia (3-0). Risultati che confermano la squadra tra le più solide della Conmebol, già qualificata grazie al terzo posto nelle eliminatorie dietro Argentina e Brasile, con 28 punti.

Guidata da James Rodríguez e Luis Díaz, la selezione colombiana arriva da cinque partite senza sconfitte, con 15 reti segnate e appena quattro incassate. Una fase estremamente positiva, offuscata però da un episodio di grande tensione durante l’ultima finestra FIFA, avvenuto a Miami.

Tentato assalto alla nazionale colombiana a Miami

Nel loro giorno libero a Fort Lauderdale, alcuni giocatori si erano recati in un centro commerciale quando hanno notato un’auto sospetta che li seguiva. Intuendo un possibile pericolo, uno dei calciatori ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza e avvisato la polizia.

«La prontezza dei ragazzi e il coordinamento con il team di sicurezza hanno evitato che la situazione degenerasse», ha dichiarato un portavoce vicino alla selezione, sottolineando quanto le misure di protezione fuori dal ritiro siano diventate indispensabili.

Arresti e dettagli sull’operazione di polizia

Gli agenti di Fort Lauderdale sono riusciti a fermare l’auto poco dopo la segnalazione. All’interno del veicolo sono stati trovati guanti in lattice, armi e attrezzi tipici utilizzati nei colpi mirati: i due occupanti, entrambi cittadini colombiani con posizione migratoria irregolare, sono stati arrestati.

Le autorità hanno inoltre rivelato che le persone fermate avevano precedenti negli Stati Uniti e potrebbero far parte di un’organizzazione specializzata nel seguire e derubare personaggi noti nelle aree commerciali più frequentate, come riferito da Ricardo Orrego a Blu Radio. Tutto lascia intendere che non si sia trattato di un episodio casuale.

Fortunatamente nessun membro della nazionale ha riportato ferite né danni materiali. La Colombia può così tornare a concentrarsi sulla preparazione al Mondiale 2026, in attesa di conoscere gli avversari del girone quando si terrà il sorteggio del 5 dicembre.