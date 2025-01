Gimenez si infortuna in Champions e lascia lo stadio in stampelle: il mercato del Milan si complica

video suggerito

Il mercoledì di Champions del Milan è stato disastroso. Il ko subito con la Dinamo Zagabria ha fatto scivolare i rossoneri dal sesto al tredicesimo posto, che significa in soldoni dagli ottavi diretti ai playoff, con potenziale derby con la Juventus. Sconfitta su tutta la linea. E giocando Lille-Feyenoord ha subito un infortunio Santiago Gimenez, l'attaccante che i rossoneri stanno cercando di acquistare in questi ultimi giorni del mercato invernale. Il messicano ha lasciato lo stadio con le stampelle.

La trattativa di mercato tra Milan e Gimenez

Si dovrà rimboccare le maniche il Milan che alla Champions ci penserà nuovamente nel mese di febbraio, prima c'è il derby numero tre della stagione, domenica 2 febbraio. E prima ancora il mercato. Walker è arrivato, ma serve un attaccante. Il prescelto è il messicano Gimenez, attaccante del Feyenoord che non ha intenzioni di cederlo adesso. La trattativa vive una fase di stallo e a questo si aggiunge l'infortunio riportato dal calciatore contro il Lille.

Gimenez uscito dallo stadio di Lille in stampelle

Gimenez, che ha segnato nel 6-1 incassato dagli olandesi con il Lille, è stato sostituito prima della mezz'ora ed ha lasciato lo stadio in stampelle. Le prossime ore chiariranno, spazzeranno dubbi o costringeranno il Milan a virare su un altro attaccante.

Il tecnico del Feyenoord Brian Priske ha parlato delle condizioni del bomber a Ziggo Sport: "Sentiva dolore, ecco perché ho fatto il cambio. Non posso dire quanto sia grave, non ne ho idea". Il Milan attende. Ibrahimovic prima della partita aveva detto parlando di mercato e di Gimenez: "Stiamo lavorando, non posso dare novità. Non è facile ma ci stiamo lavorando". Ora non resta che aspettare".