Un calcio di rigore di André-Pierre Gignac ha deciso la semifinale del Mondiale per Club 2020 e ha mandato il Tigres alla massima manifestazione calcistica al mondo per squadre di club. I messicani di Ricardo Ferretti hanno battuto per 1-0 il Palmeiras, squadra campione della CONMEBOL, grazie al 147° gol del centravanti francese con la squadra della città di San Nicolás de los Garza. Il Tigres grazie a questa vittoria diventa la prima squadra messicana a raggiungere l'ultimo atto del trofeo FIFA.

Il calciatore francese classe 1985, ex Tolosa e Marsiglia, era stato decisivo anche nel primo match dei messicani in Qatar contro i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai: Gignac aveva firmato una doppietta in quel caso e aveva permesso alla sua squadra di potersi giocare le sue chance in semifinale, poi oggi è stato freddissimo dagli undici metri e non ha lasciato scampo a Weverton. Los Auriazules sono i campioni della CONCACAF e a decidere la finale della manifestazione dell'America Centrale nella finale contro i Los Angeles FC era stato ancora Gignac con un gol negli ultimi minuti di una partita tiratissima, quando i ragazzi di Ferretti. Domani scenderà in campo il Bayern Monaco contro l'Al Ahly per decidere l'altra finalista. L'ultimo atto della manifestazione si disputerà l'11 febbraio 2021.

Gignac è il quarto giocatore più anziano (35 anni e 64 giorni) a segnare un gol nella Coppa del mondo per club, precedentemente chiamata Coppa Intercontinentale: al primo posto c'è Toninho Cerezo che con il San Paolo nel 1993 firmà una rete a 38 anni e 235 giorni, al secondo posto c'è Javier Zanetti dell'Inter (37 anni e 127 giorni) e al terzo Michael Zorc del Borussia Dortmund (35 anni e 99 giorni).

Il Palmeiras aveva vinto la Copa Libertadores contro il Santos lo scorso 30 gennaio contro il Santos al Maracana in una finale tutta brasiliana ma stasera la squadra di Abel Ferreira non ha mostrato la sua miglior versione e ha dovuto cedere il passo ai messicani più decisi e convinti.