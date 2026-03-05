Calcio
Gigi Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 44 anni: la storia del ‘Ferguson d’Italia’

Dopo oltre quattro decenni alla guida del club come presidente-allenatore, Luigi Fresco si ritira dalla conduzione tecnica affidando la squadra al vice Chiecchi. La Virtus Verona lotta per evitare la retrocessione in Serie D.
A cura di Vito Lamorte
Una decisione storica nel calcio italiano: Luigi ‘Gigi' Fresco, presidente e allenatore della Virtus Verona dal 1982, ha annunciato che lascerà la panchina del club. Dopo 44 anni ininterrotti alla guida della squadra, Fresco ha deciso di passare il testimone al vice allenatore Tommaso Chiecchi, mantenendo però un ruolo da dirigente e supervisore.

La scelta arriva in un momento complicato: la Virtus Verona occupa attualmente la terzultima posizione nel girone A della Serie C con 21 punti, a distanza siderale dalla quartultima, e rischia di retrocedere in Serie D. I risultati stagionali hanno messo sotto pressione la squadra, che ha collezionato quindici sconfitte su trenta partite e fatica a trovare continuità.

Il passaggio di consegne è stato ufficializzato con un comunicato del club: Fresco ha deciso di fare un passo indietro dalla gestione quotidiana della squadra per “stimolare nuova energia e motivazione nel gruppo”. La scelta di affidare la squadra a Chiecchi è stata motivata dalle capacità dimostrate dal tecnico veronese e dal suo legame con la società, con l’obiettivo di affrontare al meglio le gare decisive della stagione.

Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 44 anni: rimarrà presidente

Chiecchi, classe 1979 e originario di Verona, è nello staff rossoblù dal 2022 come vice allenatore. Da calciatore ha vestito la maglia del Chievo Verona nella stagione della storica promozione in Serie A, oltre a esperienze con Spal, Modena, Pro Patria e Foggia. Da tecnico, ha guidato l’Ambrosiana per sette stagioni e poi il Caldiero Terme, e ora è chiamato a una missione complessa: salvare la Virtus Verona dalla retrocessione.

La salvezza appare una sfida difficile. Dopo la sconfitta interna contro il Novara per 2-0, la Virtus ha raccolto solo quattro pareggi nelle ultime dodici gare, subendo venti gol e segnandone soltanto otto. L’ultimo successo risale addirittura al 13 dicembre 2025, rendendo urgente un cambio di passo nelle prossime due partite contro Trento e Renate.

Gigi Fresco premiato a Coverciano.
Gigi Fresco premiato a Coverciano.

Gigi Fresco, spesso paragonato ad Alex Ferguson o a Guy Roux per la sua longevità e dedizione, continuerà a seguire la squadra come presidente e manager, ma senza sedere in panchina.

Una scelta che segna la fine di un’era unica nel calcio italiano: mai nessuno aveva combinato il ruolo di presidente e allenatore per oltre quarant’anni, portando il club dalla Serie D ai professionisti e costruendo una storia destinata a rimanere nella memoria dei tifosi.

