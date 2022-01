Gigi Buffon svela il suo segreto: è l’eudaimonia, lo fa andare avanti tutti i giorni Gigi Buffon ha compiuto 44 anni due giorni fa, ma ha dentro di sé un fuoco inestinguibile. Adesso il portiere carrarino svela il suo segreto: l’eudaimonia.

A cura di Paolo Fiorenza

Gigi Buffon è l'highlander del calcio italiano, un immortale che non intende assolutamente arrendersi al passare del tempo. Due giorni fa il portiere carrarino ha compiuto 44 anni e tuttavia sprizza voglia di campo, di guantoni, di tuffi da ogni poro. La ‘retrocessione' in Serie B per difendere i pali del Parma è diventata per lui una missione: riportare i gialloblù nella massima serie, operazione al momento non semplice visto che dopo l'ultima sconfitta casalinga contro il Frosinone gli uomini di Iachini sono in 13sima posizione, più vicini alla zona playout che ai posti playoff.

Buffon ha ormai abbandonato il sogno di giocare i prossimi Mondiali in Qatar, ma rilancia per quelli del 2026 – "mi toccherà puntare ai prossimi, non mi sorprenderebbe trovarmi a 48 anni in grande forma" – ed è sempre trascinante nella sua passione per quello che fa. Il suo segreto è nella filosofia che ha sposato e che indirizza la sua vita, come spiega alla Gazzetta dello Sport: "Gli antichi greci parlavano di ‘eudaimonia', seguire il proprio demone per essere felici. La mia passione è una palla che rimbalza e da 5-6 anni sono felice, anche quando perdiamo".

Per arrivare all'attuale serenità l'ex pilastro della Juventus e campione del mondo con l'Italia a Berlino ha dovuto attraversare mari perigliosi e acque agitate, affrontando un nemico bastardo come la depressione: "Per risalire, devi aggrapparti a qualcosa che hai dentro. Io mi sono imposto di trovare il modo di uscirne. Ce l’ho fatta dopo 7 mesi senza prendere una medicina, anche se tutti me ne propinavano. Ho trovato la forza avvicinandomi all'arte, prendendo emozioni dai quadri".

Quanto al futuro, ecco dove si immagina Buffon nel 2030: "A 52 anni posso essere ovunque. Spero solo ci siano gli amici, i figli, una delle mie grandi fortune che è Ilaria. Se ci fossero anche le mie sorelle e i miei genitori, sarebbe il massimo". Chissà, magari il vecchio Gigi sarà ancora in campo inseguendo il proprio demone per essere felice…