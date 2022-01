Buffon si sente immortale: “Se l’Italia non andrà ai Mondiali, punterò ai prossimi”. Avrà 48 anni Gigi Buffon insiste nell’inseguire il sogno di essere l’unico giocatore a disputare sei Mondiali: “Non mi sorprenderebbe trovarmi a 48 anni in grande forma”.

A cura di Paolo Fiorenza

Gigi Buffon è un fresco 44enne che ha l'entusiasmo di un ragazzino e non smette mai di farlo sapere a chi lo intervista. Il portiere del Parma sta cercando di dare tutto se stesso per vincere l'ennesima sfida della sua carriera: scendere in Serie B e riuscire a far risalire subito nella massima serie la squadra ducale, che peraltro attualmente naviga nella parte bassa della classifica, più vicina alla zona playout che a quella playoff (ma con una partita in meno).

Il portiere carrarino aveva detto di avere come fuoco sacro il sogno di giocare il sesto mondiale – diventerebbe il record all-time detenuto in solitario – ma a questo punto ammette che il pensiero di andare in Qatar con la Nazionale azzurra è realisticamente sfumato: "Ho sempre parlato del Mondiale per proteggermi da chi si chiedeva ‘ma Buffon, perché continua?'. In realtà continuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile – spiega alla Gazzetta dello Sport – È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini. Se ci siamo sentiti? Solo tre anni fa, ma è corretto scelga come ritiene più adatto, anche per proteggere il gruppo. E poi i portieri sono forti".

Tuttavia Buffon non abdica ancora all'idea di giocare ancora un Mondiale, anzi rilancia: "L'anno prossimo? Vediamo come finiamo e come finisco io. Sento la responsabilità di rappresentare la gente di Parma, che mi dà amore incondizionato. E qui… colpo di scena. Mi sono dato un obiettivo: se l'Italia non andrà ai Mondiali, mi toccherà puntare ai prossimi. Non mi sorprenderebbe trovarmi a 48 anni in grande forma".

Insomma il portiere che ha fatto la storia della Juventus ha bisogno che dentro di lui arda un fuoco potente che lo spinga ad andare avanti: "Un Buffon con gli amici in Eccellenza a 55 anni? No, mi serve una sfida. Altrimenti faccio brutte figure. Tanto alla fine comanda solo lui: il campo". Il campione del mondo di Berlino esclude che sia già scritto un futuro da dirigente alla Juve: "Se ho già un accordo con Agnelli? Nessuno. Se non il fatto che sono il padrino di sua figlia". Per ora esiste solo il profumo dell'erba, poi si vedrà.