Giggs “imbroglione d’amore” vuota il sacco, il racconto dei tradimenti con la cognata è imbarazzante Ryan Giggs nel processo che lo vede accusato di violenze domestiche nei confronti della ex ha smentito tutte le accuse, ma ha confermato i molteplici tradimenti.

A cura di Marco Beltrami

Professionista esemplare e irreprensibile in campo, ma non altrettanto nella vita privata. Ryan Giggs è stato costretto a vuotare il sacco in del processo per aggressione domestica nei confronti della sua ex compagna Kate Greville e sua sorella Emma. Pur avendo negato ogni accusa relativa alle violenze, e all'utilizzo di comportamenti mirati al controllo e alla coercizione della ex, la grande gloria del calcio inglese ha parlato delle sue molteplici infedeltà. L'ex stella del Manchester United ha fatto un riassunto della sua vita amorosa, ammettendo di non riuscire resistere di fronte ad una "donna attraente".

Si è definito un "imbroglione d'amore" Ryan Giggs in occasione della deposizione al processo al Manchester Crown Court. La sua unica colpa dunque è stata quella di non essere mai riuscito ad essere fedele alle donne che gli sono state vicine, senza però mai a suo dire sfociare in quegli atteggiamenti violenti denunciati da Kate Greville con tanto di messaggi a supporto. Per spiegare la sua infedeltà quasi "patologica", Giggs ha tirato in ballo anche il rapporto con la sua ex moglie Stacey, contraddistinto dai suoi continui tradimenti.

L'ex esterno ha svelato di aver tradito la sua metà con sua cognata Natasha, ovvero l'ex partner di suo fratello. Una relazione parallela di 8 anni con Natasha che poi è rimasta anche incinta. Nel 2011 il calciatore ha anche ammesso di avere offerto al fratello quasi 300mila euro per rimanere in silenzio e non divulgare pubblicamente i segreti di famiglia relativi ai tradimenti. Nello stesso anno, come svelato dal Daily Mirror, Giggs tentò addirittura di sedurre anche la mamma di sua cognata ovvero Lorraine Lever.

D'altronde Giggs ha tradito Stacey anche con la stessa Kate Greville. I due entrambi sposati hanno iniziato una relazione clandestina. Il tutto però non gli ha impedito di avere altre avventure, come ammesso pubblicamente oggi. Parole che confermano anche le parole della stessa ex compagna che lo accusa di aver avuto ben 12 amanti diverse durante la loro relazione.

Insomma Giggs ha deciso di uscire allo scoperto rivelando gran parte delle sue relazioni extra-coniugali e dei suoi tradimenti. Un "no" deciso invece ad ogni domanda sulle presunte violenze nei confronti della compagna e delle sue sorelle. L'ex ct del Galles ha smentito anche di avere colpito Kate, per un episodio che a suo dire potrebbe essere stato casuale durante momenti concitati di discussioni: "Colpito Kate? Durante questo incontro le nostre teste potrebbero essersi scontrate, non ricordo se fosse la faccia o la testa, ma sono sicuro che non sia stato intenzionale".