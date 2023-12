Gesto antisportivo del Sassuolo durante l’assedio del Cagliari: arbitro e avversari sono allibiti Nel concitato finale di Cagliari-Sassuolo Kristian Thorstvedt si è reso protagonista di un brutto gesto antisportivo sotto gli occhi increduli dell’arbitro Mariani e dei calciatori avversari.

A cura di Michele Mazzeo

Nel pazzo finale di Cagliari-Sassuolo è successo di tutto con i sardi che in pieno recupero hanno ribaltato un match che al 93′ li vedeva in svantaggio. Tantissimi difatti gli episodi cruciali andati in scena nei nove minuti di recupero giocati compreso un brutto gesto antisportivo commesso dalla formazione ospite poi attimi prima che il gol di Lapadula desse inizio all'incredibile rimonta dei padroni di casa completata poi al 99′ con la rete in rovesciata di Pavoletti.

Protagonista in negativo è stato il norvegese Kristian Thorstvedt (che ha giocato l'intero match nonostante in contrasto aereo ad inizio partita avesse ricevuto una gomitata al volto perdendo due denti). Mentre il Sassuolo, in vantaggio di un gol ma in inferiorità numerica per l'espulsione di Tressoldi, si trovava sotto assedio da parte della formazione di Claudio Ranieri che nella speranza di recuperare il risultato aveva mandato in campo tutte le risorse offensive a sua disposizione, difatti il centrocampista neroverde sul terreno dell'Unipol Domus ha dato vita ad un episodio che ha lasciato allibiti arbitro, avversari e anche tutti coloro che stavano assistendo al match.

Mentre il suo compagno di squadra Bajrami era a terra dolorante oltre la linea di fondo a causa di un violento scontro con i cartelloni pubblicitari su cui è finito dopo un contrasto con il cagliaritano Luvumbo e mentre l'arbitro Mariani si stava assicurando delle condizioni del trequartista albanese tra le proteste dei padroni di casa che, dato lo svantaggio, non volevano si perdesse tempo, Kristian Thorstvedt si è avvicinato al compagno di squadra che si contorceva dal dolore, lo ha afferrato per un braccio e lo ha trascinato con forza dentro il campo. Il tutto sotto gli occhi di un sorpreso direttore di gara che, infatti, ci ha messo qualche secondo prima di capire cosa stesse succedendo e ammonire il norvegese per il suo gesto palesemente antisportivo.

Evidente difatti l'intento del calciatore del Sassuolo che, disinteressandosi totalmente delle sue condizioni, ha trascinato il sofferente Bajrami all'interno del rettangolo verde di modo da perdere ulteriore tempo, non consentire la ripresa immediata del gioco e far rifiatare la propria squadra totalmente sotto assedio da parte del Cagliari da ormai diversi minuti. Un gesto contrario ai principi del fairplay, quello di Thorstvedt, che alla luce di ciò che succederà da lì a pochi minuti, non è stato nemmeno utile alla causa dato che, oltre al cartellino giallo, un minuto più tardi ha assistito al gol del pareggio firmato da Lapadula e poi alla clamorosa beffa arrivata nell'ultimissimo assalto dei rossoblu con la rovesciata di Pavoletti che ha decretato una cocentissima sconfitta per il suo Sassuolo.