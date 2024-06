video suggerito

Germania-Scozia è l'inizio della rivoluzione del VAR: sul maxi-schermo spunta la grande novità Durante Germania-Scozia degli Europei subito attive le novità del Var, con i messaggi chiarificatori sui maxi-schermi.

A cura di Marco Beltrami

Germania-Scozia, partita inaugurale degli Europei, ha offerto anche la possibilità di prendere confidenza subito con le novità arbitrali. Tra queste anche quelle relative al VAR chiamato in causa in due episodi. Infatti subito dopo l'intervento della "moviola in campo". ecco che gli spettatori hanno potuto capire subito cosa fosse successo in campo grazie ad una spiegazione su maxi-schermi.

In Germania-Scozia le novità arbitrali degli Europei per il VAR

Il direttore di gara Turpin infatti aveva concesso un calcio di rigore alla Germania, sul risultato di 2-0, per un fallo su Musiala. Subito però è partito il controllo in sala VAR: sotto la lente d'ingrandimento la posizione del contatto, avvenuto effettivamente fuori area. Dietrofront dunque del direttore di gara che ha concesso una punizione dal limite.

Spiegazione sul maxi-schermo dopo l'intervento del Var agli Europei

Sul maxi-schermo presente all'interno dello stadio, dopo la sottolineatura del controllo in corso, ecco la grafica con la spiegazione di quanto accaduto: "Rigore cancellato perché il fallo è stato commesso dal giocatore numero 11 della Scozia fuori dall’area di rigore". Una situazione che si è ripetuta poco dopo, quando un brutto fallo di Porteous su Gundogan, inizialmente sfuggito all'arbitro, dopo on field review è stato sanzionato con rigore e rosso.

Le nuove linee guida VAR per Euro 2024

Tutto questo rientra nelle nuove linee guida dl Var per Euro 2024. Infatti è stato studiato questo sistema rivoluzionario che permetterà attraverso i maxischermi di garantire più contesto e spiegazioni precise sugli episodi arbitrali sotto la lente d'ingrandimento del VAR. Questo permette anche ai giocatori di capire immediatamente quanto accaduto, alleggerendo dunque il compito l'arbitro che non dovrà più direttamente spiegare la decisione anche ai protagonisti del match.

Più chiarezza e più fluidità dunque per un VAR che sarà aiutato anche dal pallone speciale Connected Ball, che garantirà informazioni in tempo reale per gli arbitri. Infatti attraverso questo rivoluzionario sistema si potranno analizzare dati sulla posizione dei giocatori per verificare eventuali fuorigioco, e anche su possibili falli di mano.