Le decisioni del VAR agli Europei saranno spiegate ai tifosi: sugli schermi comparirà il regolamento L'obiettivo di Rosetti è quello di evitare ogni polemica: per ogni decisione presa con il supporto del VAR i tifosi allo stadio e a casa potranno leggere sugli schermi il regolamento.

A cura di Ada Cotugno

Gli Europei saranno l'occasione per perfezionare ancora di più il VAR, uno degli elementi più discussi di questa stagione in tutti i grandi campionati. L'obiettivo è quello di allontanare ogni controversia possibili e rendere le decisioni quanto più semplici possibile per i tifosi ma anche per chi commenterà le partite.

Ci saranno diverse novità in campo arbitrale, come una gestione dei cartellini gialli molto più severa e una concezione ben specifica dei minuti di recupero. Roberto Rosetti, il capo degli arbitri della UEFA, ha incontrato tutte le nazionali coinvolte in Euro 2024 per spiegare dettagliatamente il nuovo regolamento e nella giornata di oggi ha tenuto una conferenza stampa a Monaco di Baviera per parlare anche con i media.

Le novità sul VAR a Euro 2024

La parte più interessante riguarda ovviamente la gestione del VAR. Nelle intenzioni di Rosetti c'è la volontà di far utilizzare agli arbitri la tecnologia con parsimonia e soltanto quando sono disponibili immagini chiare e inequivocabili che possano davvero aiutare nella decisione senza lasciare margine di dubbio. E proprio su questa scia è stato introdotto un nuovo strumento che servirà ai commentatori televisivi e ai tifosi (sia allo stadio che da casa) a poter capire più a fondo le scelte, evitando le polemiche.

Come riportato dal giornalista Nicolas Pelletier nella conferenza stampa è stata presentata una nuova schermata che in realtà si era vista già in alcuni campionati europei come la Premier League. In pratica, ogni decisione presa dall'arbitro con il VAR verrà spiegata dettagliatamente con frasi trasmesse sui maxi schermi dello stadio e anche in diretta tv. L'esempio che è stato portato descrive un rigore per un tocco di mano in area di rigore e riporta quindi la parte di regolamento che ben chiarisce la scelta di assegnare i penalty.

Un aiuto anche per i commentatori

In alcuni campionati le decisioni prese al VAR erano già trasmesse sugli schermi, ma mai si era vista una spiegazione così da manuale che non lascia nessun tipo di dubbio. Le stesse frasi che vedranno i tifosi saranno trasmesse anche sui monitor dei telecronisti presenti allo stadio: anche loro potranno usufruire di quelle informazioni e parlare della dinamica avendo il regolamento proprio sotto agli occhi.