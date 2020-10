Il trentennale dei Mondiali di Italia '90 non è stato effettuato con tutti i crismi quest'anno, per motivi noti e chiari. Volevano celebrare quel Mondiale soprattutto i giocatori della Germania che trionfarono nel luglio di trent'anni fa all'Olimpico nella finale con l'Argentina. Domenica scorsa si sono riuniti, tutti assieme, gli eroi di quella Germania e sui social sono state postate le foto di questa reunion. Molti dei campioni dell'epoca sembrano quasi irriconoscibili.

Trent'anni onestamente sono tanti. Però chi ha il tempo e la voglia di guardare con attenzione alcune delle foto pubblicate può riconoscere impegnandosi Andy Moeller, seduto in basso a sinistra, ex della Juventus e vincitore della Champions con il Borussia Dortmund, ma anche il mitico Littbarski, che disputò tre Mondiali tra il 1982 e il 1990 e la Germania arrivò due volte seconda prima di vincere. In alto a sinistra c'è invece Berti Vogts, all'epoca vice del ‘Kaiser Franz' Beckenbauer, seduto al centro. Riconoscibili non solo dai tifosi dell'Inter Brehme, man of the match della finale che è un po' imbolsito, Matthaeus e Klinsmann, con una magliettina verde che ricorda la storica seconda maglia della ‘Mannschaft'. E poi con il solito baffo c'è Rudi Voeller.

La Germania Ovest conquistò il Mondiale di Italia '90 vincendo sei partite su sette. Matthaeus e compagni nel girone batterono Colombia, Jugoslavia e Emirati Arabi, poi negli ottavi di finale sconfissero 2-1 contro l'Olanda dei tre olandesi del Milan (Van Basten, Gullit e Rijkaard). Nei quarti la Germania batté di misura la Cecoslovacchia. La semifinale fu complicatissima. La Germania superò solo ai calci di rigore l'Inghilterra. Mentre nella finale dell'Olimpico i tedeschi vinsero 1-0 sull'Argentina grazie a un discusso rigore di Andy Brehme.