La caccia al Portogallo campione in carica parte oggi con la partita Turchia – Italia che alza il sipario sugli Europei. Cinque anni fa Cristiano Ronaldo, che fu costretto a guardare gran parte della finale dalla panchina per infortunio, sollevò il trofeo sotto il naso della Francia. La voglia è la stessa di allora, anzi come quella del 2004 perché la prima volta non si scorda mai e dal ritiro della nazionale lancia il grido di battaglia: "Ho grandissime motivazioni, disputerò questi Europei come se fossi all'esordio".

I lusitani vanno in campo martedì 15 giugno (ore 18) contro l'Ungheria, i riflettori saranno tutti puntati su CR7, al centro della scena anche per le voci di mercato che lo vogliono lontano dalla Juventus. Lui si concentra sulle cose di campo e sui record che lo "inseguono" anche nella selezione del Paese: è a quota 104 gol, ne mancano 5/6 per eguagliare e battere il primato di Ali Daei (109 reti con la maglia dell'Iran). A tutto il resto ci pensa, il suo agente, Jorge Mendes, che gli troverà sistemazione adeguata e gradita.

Non ha senso fare promesse o pensare ai pronostici – ha ammesso CR7 nell'intervista concessa alla Federazione portoghese -. Una cosa è certa, giocheremo ogni partita per vincere. Siamo i campioni in carica e ancora una volta la nostra nazionale è tra le candidate alla vittoria finale. Abbiamo rispetto dei nostri avversari e sappiamo che ci aspettano tante gare difficili. Ma il nostro obiettivo è chiaro.

Un ‘in bocca al lupo' particolare per CR7 è arrivato dalla compagna, Georgina Rodriguez, che su Instagram ha postato una foto del campione con il trofeo in mano. "Buona fortuna, amore mio", il messaggio della compagna della stella della Juventus. Peccato, però, si tratti di quello sbagliato… non è la Coppa degli Europei, vinta nel 2016, ma quella Nations League 2018-2019 conquistata nella finale contro l'Olanda (rete decisiva di Guedes).