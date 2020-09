Alla vigilia della prima giornata di campionato, che giocherà contro il Crotone, il Genoa annuncia due colpi di mercato. I rossoblu hanno acquistato il difensore Davide Zappacosta, ex Roma ma di proprietà del Chelsea, e il croato della Juventus Marko Pjaca, che torna a tutti gli effetti in Serie A. Il comunicato dei rossoblu: "Il Genoa Cfc comunica di aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko Pjaca (Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide Zappacosta (Sora, ITA, 11-06-1992)".

Zappacosta e Pjaca, doppio colpo del Genoa

Due acquisti di qualità per i Grifoni che mettono in rosa due giocatori di valore, ancora giovani ma che hanno anche tanta esperienza. Zappacosta ha giocato oltre 250 partite in carriera, ha vestito la maglia della Roma, del Torino e dell'Atalanta. Con il Chelsea ha vinto FA Cup e Europa League. Mentre Pjaca, è reduce da un'esperienza all'Anderlecht, con la Juventus ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, e giocato anche con Schalke 04 e Fiorentina, oltre che con la Dinamo Zagabria.

Il mercato del Genoa

Il direttore sportivo Faggiano è davvero attivissimo, e sta cercando di ristrutturare la rosa del Genoa. Confermati in rosa Destro, Goldaniga e Perin, tornati alla base El Yamiq e Jaroszynski, i rossoblu hanno acquistato il centrocampista croato Milan Badelj, giocatore di grande esperienza che in Serie A ha giocato con la Lazio e la Fiorentina, ma anche giocatori giovani dal futuro assicurato come Melegoni e Czyborra arrivati entrambi dall'Atalanta. Con Maran avrà molto spazio Zajic, trequartista sloveno con un passato all'Empoli. Infine il reparto offensivo, in cui non c'è più Pinamonti tornato all'Inter, è stato rafforzato con lo svedese Joel Asoro, prelevato dallo Swansea. E il mercato del Genoa sicuramente non è finito.